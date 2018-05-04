100 bin imza ile aday olacak isimler açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek isimleri açıkladı: Temel Karamollaoğlu, Vecdet Öz, Meral Akşener ve Doğu Perinçek

100 bin imza ile aday olacak isimler açıklandı
04 Mayıs 2018 Cuma 09:20

Yüksek Seçim Kurulu, 24 Haziran seçimlerinde, 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olabilecek 4 ismi açıkladı. Yapılan açıklamada 3 kişinin başvurusunun da reddedildiği belirtildi.

VECDET ÖZ DE ADAY OLABİLECEK

Yapılan açıklamada İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz'e bu hakkın tanındığı aktarıldı.

SON GÜN 9 MAYIS

Bu isimlerin seçime girebilmeleri için 9 Mayıs'a kadar 100 biner imza toplamaları gerekiyor.

3 ADAYIN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

YSK ayrıca süresi içerisinde Cumhurbaşkanı adaylığı için başvuran Necdet Can, Selami Karagöz ve Bülent Gürkut'un bilgi ve belge eksikliklerini tamamlamadıklarından dolayı başvurularının reddine karar verdi.

Etiketler; #ysk #cumhurbaşkanı adayı
Önceki Haber
Vergi borcu olana, emekliye, öğrenciye güzel haber!
Sonraki Haber
Ekonomiden kötü haber: Seçimden sonra kemer sıkılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.