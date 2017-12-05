15 Temmuz gazileri ne kadar maaş alıyor?

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in, 15 Temmuz gazilerine bağlanan maaş ve yardımlarla ilgili soru önergesini yanıtladı. Bakan Sayan Kaya, 15 Temmuz darbe teşebbüsü sırasında 2 bin 703 kişinin gazi olduğunu ve bunlara gaziler derecesine göre 2 bin 579 ila 3 bin 658 lira arasında maaş bağlandığını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Başbakan Binali Yıldırım tarafından yanıtlanması istemiyle verdiği soru önergesinde 15 Temmuz'da Gazi olan kişi sayısı kaçtır? 15 Temmuz Gazilerine ne kadar yardım sağlanmıştır? 15 Temmuz Gazilerine ne kadar maaş bağlanmıştır? Kaç tane gazi yakınına devlette istihdam sağlanmıştır?” şeklinde sorular yöneltti.



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Başbakan Binali Yıldıram’a yönelttiği soru önergesine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya yanıt verdi. 15 Temmuz darbe girişiminde 2 bin 703 vatandaşın gazi olduğunu açıklayan Fatma Betül Sayan Kaya, “15 Temmuz gazilerinden bakıma muhtaç malullere 77.192 TL, diğer malullere ise, malullük derecelerine göre 66.447 TL ila 22.149 TL arasında, nakdi tazminat ödenmiştir. Bununla beraber emekliliğe müstahak olan malullere 101.885 TL'den az olmamak üzere emekli ikramiyesi ödenmiştir. Emekliliğe müstahak olmayanlara ise 101.885 TL tutarında ek tazminat, nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca ödenmiştir. Bakıma muhtaç malullere ise 150.613 TL ek tazminat ödenmiştir. Malul sayılacak derecede yarası, olmayan, gazilerimize de tedavi amacıyla başvurdukları hastane ve sağlık, kuruluşunun kayıtları esas alınmak suretiyle, engellilik ve yaralanma derecesine göre 4.429,65 TL ile 88.595 TL arasında tazminat ödenmiştir. Bununla beraber Bakanlığımızca 15 Temmuz gazilerinden, atama teklifi yapılmamış olanlara 15.000 TL, işe yerleştirilmiş veya atama teklifi yapılmış olanlara da atama teklifinin yapılmış olduğu tarihe göre 5.000 ile 10.000 TL arasında maddi yardım yapılmıştır. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından gazilerimize ek ödeme, çocuklarına da eğitim öğretim yardımı yapılmaktadır” dedi.





15 TEMMUZ GAZİLERİNE 35 MİLYON 721 BİN LİRA TUTARINDA YARDIM YAPILDI



Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “Ayrıca 15 Temmuz 2016 tarihinde yaşanan darbe girişimine karşı kahramanca mücadele ederek gazi olan vatandaşlarımızın acil temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan 35.721.084 TL tutarında kaynak aktarımı yapılmıştır” açıklamasında bulundu.



15 Temmuz gazilerine bağlanan maaşların gazinin TSK, Emniyet Teşkilatı veya sivil olmasına, rütbesine, kıdemine, olayın oluş şekline, değerlendirilmiş olduğu Kanun veya Kanun Hükmün Kararname kapsamına göre farklılık arz ettiğini ifade eden Bakan Fatma Betül Sayan Kaya, “ 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sebebiyle yaralanarak gazilik statüsü kazanan kişilerden yaralanmalarına bağlı olarak malul olduğuna karar verilenlere, 1053 sayılı Vazife Malullüklerinin Nevileri ile Dereceleri Hakkındaki Nizamnameye göre tespit edilen maluliyet derecelerine göre halen 2.579 ila 3.658 TL arasında, 684 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında aylık bağlanan 15 Temmuz gazilerine ise, mezkur Nizamnameye göre tespit edilen derecelerine bağlı olarak Temmuz 2017 katsayıları üzerinden 1.501. ila 2.299 TL arasında aylık ödenmektedir” dedi.





1535 GAZİ VE YAKINI KURUMLARDA İSTİHDAM EDİLDİ





Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 15 Temmuz Gazi ve Gazi Yakını olarak, değişik kurumlarda 1.535 kişinin istihdam edildiğini de sözlerine ekledi.



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: ”Şehit aileleri ve gazilerimize ayrım yapılmadan ve eşit destek sağlanmalıdır. Vatan için can verenlerin aileleri ile gazi olanların her türlü sorunlarında yanında olmak hükümetin görevidir” dedi.