15 vekille İYİ Parti'nin kasası da dolacak

CHP'den 15 milletvekilinin partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları ile Meclis'te grup kuracak sayıya ulaşan İYİ Parti, seçimlerde hazineden 25 milyon lira yardım alacak

15 vekille İYİ Parti'nin kasası da dolacak
23 Nisan 2018 Pazartesi 12:43

CHP'den 15 milletvekilinin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla partiden istifa ederek İYİ Parti'ye katılmaları, 5 milletvekili olan İYİ Parti'yi 20'ye çıkararak Meclis'te grup kuracak sayıya ulaştırdı.

Bu sonuçla İYİ Parti 100 bin imza toplamadan Meral Akşener'i cumhurbaşkanı adayı olarak gösterebilecek. Haber7'de yer alan habere göre; Hazine'nin seçim öncesi partilere yapacağı seçim yardımından da faydalanacak.

İŞTE AKŞENER'İN ALACAĞI HAZİNE YARDIMI

Son verilere göre Hazine'den seçim yardımı olarak AK Parti'ye 270.9 milyon lira, CHP'ye 138.5 milyon lira, MHP'ye 65.1 milyon lira, HDP'ye ise 58.8 milyon lira yardım yapılacaktı.Hazine'den seçim yardımı alacak partiler ve alacakları para 24 saat önce böyleyken İYİ Parti ile bu tablo da değişecek. Partilerin payından İYİ Parti'ye bölünecek.İYİ Parti'nin de 25 milyon lira civarında bir Hazine yardımı alacağı belirtiliyor.

Etiketler; #iyi parti #chp #hazine yardımı
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