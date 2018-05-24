16 yıl sonra aklına geldi: Cemevlerine hukuki statü!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Seçim Beyannamesi açıkladı. Erdoğan açıklamasında, "Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız" dedi

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti seçim beyannamesini açıkladı.

"CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANINACAK"

"Vakit Türkiye Vakti, diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz" diyen Erdoğan, cemevlerine hukuki statü tanınacağını vurguladı.

İşte Erdoğan'ın konuyla ilgili yaptığı açıklama;

Cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Devletin idari adli düzeninin temel haklar merkeze alınacak şekilde geliştirilmesini sağlayacağız. Yasaklarla mücadelemizi artırarak devam ettireceğiz.

İktidara yürürken ne demiştik? Şu sözümüz vardı. 3 Y ile mücadele sözünü vermiştik. Yasaklar, yolsuzluk ve yoksulluktu. Mücadelemizi sürdüreceğiz.

Ana muhalefetin OHAL'i diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir. Tüm dünyanın bizi darbeler ve terör örgütleri karşısındaki duruşumuz sebebiyle takdir ettiği süreçte, ana muhalefetin böyle bir tavır takınmasını milletimiz unutmayacaktır.

Bizim bir laiklik tanımımız var. AK Parti, dini özgürlüklerin, farklı hayat tarzlarının teminat altına alınması, devletin bütün inanç gruplarına eşit mesafede durması olarak görüyor. Bu çerçevede FETÖ başta olmak üzere, insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete tasallut eden yapılarla mücadeleyi devam ettireceğiz. Kendi partimizden başlayarak, istişareyi ve katılımcılığı en üst düzeye çıkartmak için çalıştık, çalışıyoruz.

"PARLAMENTODA GÜÇLÜ BİR GRUP KURMAMIZ GEREKİYOR"

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin üzerinde bir oranla kazanmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda parlamentoda da güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. Bunun yolu milletimizle iyi bağlar kurmaktan geçiyor. Biz milletimizin huzuruna hiçbir zaman eli boş çıkmadık.

Bugün sizlere "Güçlü Meclis, "Güçlü Hükümet, Güçlü Türkiye" başlıklı seçim beyannamemizi sunuyoruz. Değişim sürecinde geri kalanlar eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Yeni dönemin ayırt edici vasıflarından olan dijitalleşmeye özel bir yer ayırıyoruz. Yeni hükümet sistemiyle 2023 vizyonumuzu daha da güçlendirerek, kadınlarımızın söz sahibi olduğu bir ülkeye dönüştüreceğiz.

"KADINLARIN İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANINI YÜZDE 40'IN ÜZERİNE ÇIKARACAĞIZ"

Gelişmiş ülkelerin gıpta ile baktığı genç nüfusumuzu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Yeni başarı hikayeleri yazacağız. Kadınlarımızın kalkınma sürecine aktif katılımını destekleyeceğiz. Kadınların iş gücüne katılma oranını yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız. Demokratik standardı yüksek, kalkınmış bir ülke yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz.

Özel sektörün rolünü güçlendireceğiz. Özgün projelerle küresel ölçekte tanınan markası olan ülke konumuna yükseleceğiz. Ülkemizi eğitim, sağlık, bilgi ve iletişim, enerji, lojistik yerli ve milli üretimle dünyada cazibe merkezine haline gelen bir ülkeye dönüştüreceğiz.



"ŞEHİRLERİMİZİ DAHA YAŞANILABİLİR BİR NİTELİĞE KAVUŞTURACAĞIZ"

Özellikle savunma sanayiinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyecek. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için daha kaliteli bir yaşam sürmesini arzuluyoruz. Şehirlerimizi daha yaşanılabilir bir niteliğe kavuşturacağız.



YENİ YÖNETİM SİSTEMİ

Vakit Türkiye vakti. Seçim beyannamemizin ikinci kısmını yeni yönetim modelimiz oluşturuyor. Milletimiz 24 Haziran'da bir sandıkta Meclis'e göndereceği milletvekillerini, diğer yanda kendini yönetecek cumhurbaşkanını seçecek. Yeni dönemi "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet, Bağımsız Güçlü Türkiye" şiarıyla yola devam edeceğiz. Bağımsız, güçlü ve tarafsız yargı ile demokrasimizi sağlam temeller üstüne oturtuyoruz. 24 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı kadar Meclis'te çoğunluğu almak da önem kazanıyor. Meclis ile Cumhurbaşkanı ne kadar ahenk içinde çalışırsa Türkiye o kadar kazançlı çıkacaktır. Cumhurbaşkanı tarafından kurulacak hükümet, milletimize hizmet için çalışacaktır. Yeni sistemle, hızlı karar alma makanizmasıyla hizmete odaklanacağız.



"ÖZGÜRLÜKLER KONUSUNDA YAPMAYA KALKTIKLARIMIZI SAYMAYA KALKSAK..."

Seçim dönemimizin üçüncü bölümünde demokrasiyi milletimizle paylaşıyoruz.Asla demokrasiden, özgürlükten taviz vermedik. Ak Parti'nin hak ve özgürlükler konusunda yaptıklarını saymaya kalksak ortaya çok uzun bir liste çıkar. 24 Haziran'dan sonra da devam edeceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde inşası bitmek üzere olan kütüphanemizi dünya çapında cazibe merkezi haline getireceğiz.



YOKSULLUKLA MÜCADELE

Şehir hastaneleri meyvelerini vermeye başladı. Yenilerini de bu yıl açacağız. Dedelerimizin, ninelerimizin duaları gelmeye başladı. Ülkemizde sağlık hizmetlerinin standardını bir üst seviyeye taşıyacağız.

Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk biz. Gençlerimizi istihdamdan spora kadar her alanda desteklemeyi sürdüreceğiz. Siyasetten bürokrasiye her alanda kadınların etkin birer fert olarak katılımını sürdürmeye devam edeceğiz. Kadına şiddete karşı mücadeleye devam edeceğiz. Çocuklarımızın insani ve ahlaki değerlere sahip fertler olarak yetişmesini sağlayacağız.

Yoksullukla mücadele en başarılı olduğumuz alanlardan biridir.



"AMERİKA İLE OLAN SORUNLARIMIZI AŞACAĞIZ"

Dış politikada hakkaniyet eksenli yaklaşımımızı devam ettireceğiz. Bölgemizin istikrarlı demokrasiye kavuşması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Boşuna "One Munite" demedik, boşuna "Dünya beşten büyüktür" demedik. Bunlar bizim dış politikamızı oluşturdu.

Amerika ile sorunlarımızı aşarak müttefiklik hukukuna uygun bir zemine taşıyacağız.

Rusya ile iyi olan ilişkilerimizi geliştireceğiz.

KAMU GÖREVLİLERİNE MÜJDE

Polis, öğretmen, hemşire, din görevlilerimize bir müjde vermek istiyorum. Diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3 bin 600'e çıkaracağız