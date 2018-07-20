4 CHP İzmir milletvekilinden Kılıçdaroğlu'na destek

CHP'li muhalifler, olağanüstü kurultay için delegelerin 3 günde 521 imza verdiğini açıkladı. Rakamlar konusunda açıklama yapmayacaklarını, kurultayın zamanlamasının yanlış olduğunu ve yerel seçim öncesi böyle sürece girilmemesi gerektiğini belirten 4 CHP İzmir milletvekili ise, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nu desteklediklerini açıkladı

Ali Budak- CHP'de olağanüstü kurultay tartışmaları sürüyor. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı gösterdiği Muharrem İnce, 24 Haziran seçimlerinde istediği oyu alamadı. Seçimlerin ardından ise parti içerisinde olağanüstü kurultay yapılması yönünde tartışmaları başlattı. Genel Merkez'in 'kurultay yok' açıklamasının ardından bazı delegeler, değişim istediklerini ifade ederek adını 'Değişim ve Umut Kurultayı' olarak belirledikleri olağanüstü kurultay için başladıkları imza toplama sürecinde 3 günde 521 imzaya ulaştıklarını açıkladı. Süreç ise devam ediyor.

Gündem yerel seçim

Olağanüstü kurultay için muhaliflerin 521 imza topladığına yönelik iddiaları hakkında açıklama yapmayacağını ve kesinlikle rakam belirtmeyeceğini belirten CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, 'Kurultay konusundaki düşüncem ise genel başkanımızın düşüncesiyle aynı. Kurultay delegeleri kurultay olmasını isterse olağanüstü kurultaya gidilir. İstemezlerse de partimiz oturur, 24 Haziran'ı tartışır ve önümüzdeki yerel seçimler hakkında çalışmalar başlatılır. Zaten şu anda da önümüzdeki yerel seçimler için çalışmalara başladık. Gündemimizde sadece yerel seçimler var' diye konuştu.

Her olağanüstü durum, kurumu zayıflatır

Kurultay konusunun partiye zarar vereceğine vurgu yapan CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, şöyle konuştu: 'Yaklaşan yerel seçimler öncesinde yeni kırgınlıkların da oluşmasına sebep olacak şekilde kurultay tartışmaları içerisinde bulunmanın partimize zarar verdiğini düşünüyorum. 40 yıllık sendikacıyım; hayatım boyunca hiç olağanüstü kurultayları desteklemedim, imza atmadım. Sendikalarda da yapılan olağanüstü kurultaylar hep o sendikayı zayıflamıştı. Bunu yaşadım ve gördüm. Olağanüstü kurultayla gelenlerin, olağanüstü kurultayla gittiklerine defalarca tanık oldum. Dolayısıyla ben kurultay tartışmalarının içinde olmayı doğru bulmuyorum. Partimizin gündemi halkın gündeminden ayrı olamaz. Halkın çok ağır sorunları var. Hem bu sorunlara hem de yaklaşan yerel seçimlere odaklanmalıyız. Doğru ittifaklar ve ortak akılla belirlenecek adaylarla, yerel seçimlerden başarı ile çıkacağımıza inanıyorum.'

Rakamlar şu an için muamma!

Muhaliflerin olağanüstü kurultay için topladıkları imzaların tam sayısını bilmediğini, şu an açıklanan rakamların muamma olduğunu ve gerçek sayının imzaların genel merkeze gönderildiğinde ortaya çıkacağını belirten CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 'Zaten prensip olarak parti içi konuları kamuoyuyla konuşmayı doğru bulmuyorum. Bu benim tavrım. Yaşanan bu durum bizim partimizin içindeki bir mevzu. Ancak kurultay delegelerimiz yeterli imzayı toplarsa kurultay olur. Bu da demokrasinin gereği. Toplayamazsa da kurultay olağan zamanında yapılır. Onun dışında da bir şey söyleyemem' ifadelerini kullandı.

Her şey zamanında güzel

Kurultayın zamanlamasının ve işleyiş biçiminin yanlış olduğunu işaret eden Atilla Sertel, sözlerini şöyle sürdürdü: 'Olağanüstü kurultay için gereken delegenin imzası belli. Bunun dışında şu ana kadar verilen imzaların sayıları konusunda bir açıklamaya girmeyeceğim. Ancak kurultayın zamanlaması ve işleyiş biçimi de yanlıştır. Her şey zamanında güzel. Doğada bile zamanında açan çiçek güzel. En önemlisi zamanlama. Öyle 'Ben illa genel başkan olacağım' diyerek olmaz. Tam yerel seçimlere giderken bu çıkışın zamanı değil. Yerel seçim öncesinde birlik ve beraberliğin olması gerektiği noktasından çıkışla hareket etmeliyiz. Ama bu birlik ve beraberliği bozanların da partimizde çok yeri olmaz. Yani parti tabanımız bunu değerlendirir ve ona göre karar alır. Çünkü partimiz bu konularda çok iyi değerlendirme yapar.'



İBB adayı önseçimle belirlenmeli

Kurultayın dışında yerel seçimlerde mutlaka önseçim olması gerektiğini savunan Sertel, 'Belediye başkanlarının ve belediye meclis üyelerinin önseçimle belirlenmesi gerekiyor. Adaylarımızı partili üyelerimiz belirlemelidir. İzmir'de 120 bin üyemiz sandığa gitmeli ve büyükşehir belediye başkanını önseçimle belirlemelidir. Bu konu son derece önemlidir çünkü bu demokrasi' dedi.