4002 askerin oy kullanmasına itiraz

Foça’ya üç aylığına gönderilen kursiyer askerlerin seçmen yazılmasına itiraz eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve CHP Konak Belediye Başkan Aday Adayı Avukat Mehmet Türkbay, ilçeye gönderilen uzman kursiyerler ile ilçenin seçmen yapısına müdahaleyi ortaya çıkardı

22 bin olan seçmen sayısının üç aylık kursiyerlerle 26 bine ulaşmasının kabul edilemez olduğunu ifade eden CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP Konak Belediye Başkan Aday Adayı ve Avukat Mehmet Türkbay’ın daha önce de partinin hukuki işlerini çözdüğünü belirterek, konuyla ilgili kendisine ulaştığını söyledi. Avukat Mehmet Türkbay aracılığıyla Seçim Kurulu’na itirazda bulunduklarını söyleyen Serter, “Beş yıl boyunca yönetilecek bir ilçenin kaderine üç aylık askerlerin etki etmesi adalet değildir. Ayrıca askeri personel olarak kursu tamamlayıp tayin bekleyecek bu kişilerin sandıklarından çıkan oyun atanmalarında doğrudan etki edeceğini de net olarak söyleyebiliriz. Bu durumda bu askerlerin kimlerin yanında oy kullanacağını da tahmin etmek de zor değil” diye konuştu.

“İtirazlarımızı yaptık”

CHP Konak Belediye Başkan Aday Adayı ve Avukat Mehmet Türkbay da İlçe Seçim Kurulu’na bu konuda itirazda bulunduklarını söyleyerek İlçe Seçim Kurulu’nun da Yüksek Seçim Kurulu’ndan bu konuda görüş istediğini anlattı. İkametlerini aldırmamış bu askerlerin ikametlerinin bulunduğu yerde oylarını kullanması gerektiğini söyleyen Türkbay, “Bu doğru bir uygulama değil. Bu askerler kursiyer. Bu eğitim sonunda başarılı olurlarsa uzman asker olarak görev bekleyecekler. 15 gün önce CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter aradı. Dört bin askerin seçmen olarak kaydedildiğini, bu kişilerin uzman asker eğitimi için geldiklerini söyledi. 4002 uzman asker ile ilgili İlçe Seçim Kurulu’na itirazlarımızı yaptık. Hepsi ile ilgili ret kararı verildi. Bunun üzerine İl Seçim Kurulu’na itirazda bulunduk. 633 kişinin Haziran ayında Foça’da oy kullandığı halde yurdun farklı yerlerine gittiğini söyledik. İl Seçim Kurulu 2019/5 21 Ocak 2019 tarihli kararı ile 633 kişinin seçmen kütüklerinden düşürülmesine karar verdi. 3369 kişi ile ilgili bugün YSK'ya tam kanunsuzluk başvurusunda itirazda bulunduk. Çünkü bu askerler 21 Şubat tarihinde Foça’ya gelecek olmalarına rağmen 2 Ocak’ta kayıtları geldi. Seçim sonucunda burada beş yıl belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar belli olacak. Yapılan bu usulsüzlük Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı, etik ve yasal değil. Buca’ya 910 polisin kaydettirildiğini öğrendik. Onunla ilgili de gerekli itirazlarımızı yapacağız” dedi.