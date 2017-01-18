45 dakika görüşen Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, çıkışta bu açıklamayı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM’de bugün 2. turu başlayacak anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık 45 dakika sürdü

45 dakikalık görüşmenin ardından iki lider açıklama yaptı.



Kılıçdaroğlu görüşme sonrası, "MHP Türk demokrasi tarihinin çok önemli bir partisidir. Bugünlerde benim şahsen görüşmeye ihtiyacım vardı. Sayın başkanı ziyaret ettim. Lütfedip kabul ettiler. Anayasa değişikliği ile ilgili kaygılarımı kendileriyle paylaştım. Ve kendisine çok teşekkür ederim" diye konuştu.



Devlet Bahçeli ise, “genel başkanım gerekeni söyledi” demekle yetindi.