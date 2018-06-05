ABD ile anlaşma tamam: YPG çekiliyor

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD ile varılan Menbiç ortak yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. YPG'nin çekilme süreciyle ilgili soruya yanıt verirken YPG'li teröristlerin silahlarının alınacağını ve çekilme sürecine Türk askerlerinin nezaret edeceğini söyledi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’da düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamalarından satır başları şöyle;
ABD ile onayladığımız Menbiç yol haritasına göre iki taraftan teknik ekipler hazırlık çalışması yapacak; ardından uygulama safhasına geçeceğiz
Üçüncü aşamada güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağına karar verilecek; Menbiç modelini sonra diğer alanlara da taşıyacağız
Yol haritasının tam olarak uygulanması gerekiyor, bu konuda her iki tarafta da kararlılık var
Menbiç planı ile ilgili çalışmalar 10 gün içinde başlayacak
Ön hazırlık çalışmaları askerlerin gidiş zamanı, YPG’nin çekilmesinde kimin nezaret edeceği, çekilme sonrası yönetim gibi konuları içeriyor
(Yol haritasına göre) YPG’den silahlar alınacak
ABD’nin YPG’yi terör örgütü ilan edeceği yönünde bir izlenim edinmedik, böyle bir söz de vermediler
ABD’lilere, “YPG ile işbirliği yapmaya devam edersiniz bu ilişkilerimizi zedeler” dedik
YPG Menbiç’ten çekilirken silahları geri alınacak
Menbiç Planı’nın uygulanması gereken yerlerden biri Rakka; Kobani’de de uygulanması Kürtler için iyidir
ABD ile yaptığımız çalışma Suriye’de Rusya ile yaptığımız çalışmaya alternatif değil
Menbiç’ten çıkan YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek; bu model YPG’nin kontrolündeki diğer yerlerde de uygulanacak; mutabakatta bu var
YPG Menbiç’ten çekilecek
YPG’lilerin silahlarını alacağız, çekilme sürecine Türk askeri nezaret edecek
YPG’nin çıktığı bölgelerin güvenliğini Türkiye ve ABD sağlayacak
Menbiç’i kimin yöneteceğine ve güvenlik birimlerinde kimin yer alacağına ortak karar vereceğiz
Menbiç’ten sonra bu model Rakka ve Kobani gibi YPG kontrolünde bulunan diğer bölgelere de taşınacak
PKK aynı zamanda Erbil’in de düşmanıdır
YPG’liler Fırat’ın doğusuna gidecek. Bu onların oradaki varlığını da kabul ettiğimiz anlamına gelmiyor