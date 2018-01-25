ABD'nin güvenli bölge önerisine hükümetten yanıt!

Hükümet Sözcüsü Bozdağ, ABD'nin sınıra oluşturmayı teklif ettiği güvenli bölge önerisine ilişkin konuştu: ABD'nin bu noktaya gelmesi önemli. Ancak güvensizlik var. Söyledikleri sahada yankılanmıyor

ABD'nin güvenli bölge önerisine hükümetten son dakika yanıt geldi. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ABD'nin sınır hattında oluşturmayı teklif ettiği güvenli bölge önerisine ilişkin konuştu



Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında ABD'nin Suriye sınırında 30 kilometrelik bir güvenlik hattı oluşturulması önerisini değerlendirdi.



Bu konunun ayrıca düşünülmesi gerektiğini, şu an sadece Zeytin Dalı Harekatı'na odaklandıklarını söyleyen Bozdağ, "ABD'nin bu noktaya gelmesi önemli. Ancak Türkiye ile ABD arasında güvensizlik var. ABD'nin söyledikleri başka icraatleri başka oluyor. ABD'nin söyledikleri sahada yankılanmıyor" ifadelerini kullandı.



''SİLAH VERMEYİ DURDURACAK''



Artık sözle vakit geçirme dönemi bitmiştir, icraatın zamanıdır diyen Bozdağ, ''Bizimle bir dayanışma içine ABD girmek istiyorsa, bunun yolu basit. Silah vermeyi durduracak, verdiği silahları toplayacak ve PYD/YPG teröristlerine 'Türkiye'ye karşı mücadele etmeyin, bu işi bırakın ve siz Fırat'ın doğusuna çekilin' diyecek." dedi.



Çavuşoğlu, "ABD silah vermeyi durduracak ve verdiği silahları toplayacak. PYD/YPG teröristlerine Türkiye'ye karşı savaşmayı bırakmalarını ve Fırat'ın doğusuna çekilmelerini söyleyecek. PYD/YPG'yi kim eğitti, kim donattı. ABD yaptı. O teknik silahları ABD dağıttı. Bunların eğitimini ABD verdi." dedi.