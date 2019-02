Abdül Batur'dan günde en az 10 bin adım

CHP Konak Belediye Başkan adayı Abdül Batur, 31 Mart yerel seçimleri için yürüttüğü kampanya çerçevesinde Konak’ın her yerini adım adım geziyor. Yağmur çamur demeden Konaklı vatandaşlarla kucaklaşan Batur her sabah programına, 'günde en az 10 bin adım' hedefiyle başlıyor.

31 Mart Yerel Seçimleri için saha çalışmalarını sürdüren CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, her gün en az bir sivil toplum örgütü, bir mahalle, mahalle muhtarı ve basın kuruluşunu ziyaret ediyor.

Konak’ta günde en az 150 kilometre araçla yol kat eden başkan Batur, mahalle, semt gezilerinde ise en az on bin adım atıyor. Günlük ziyaretler ve geziler kapsamında bin kişi ile el sıkışan Batur, bu 15 günlük süre içinde 15 bin Konaklıya temas etti.

En çok talep kentsel dönüşüme

31 Mart gününe kadar her mahalleye mutlaka gireceğini ifade eden Batur "Ben her zaman halkın içinde olacağım, sorunlarımızı birlikte çözeceğiz" dedi. Batur “‘Birlikte Konak’ sloganıyla yola çıktık. Konak’ın her yerini adım adım geziyoruz. Hava koşullarına aldırmadan, yağmur çamur demeden vatandaşlarımıza ulaşarak konak için yapacaklarımızı anlatıyoruz. Bugüne kadar en çok talep edilen konu kentsel dönüşüm. Bu manifestomuzda belirttiğimiz ve hazırlandığımız ana gündem maddemiz. Konak’ın kapsamlı bir dönüşüme ihtiyacı var. Kentsel dönüşümü gerçekleştirirken aynı zamanda tarihimize de sahip çıkacağız. Anafartalar ile Mezarlıkbaşı arasındaki tarihi aksı Agora’ya bağlayarak İzmir’e yeni bir turistlik alan kazandıracağız. Alacağımız kararları ve gerçekleştireceğimiz projeleri vatandaşlarımızın, sivil toplum örgütü temsilcilerinin görüşlerini alarak hayata geçireceğiz” dedi.