Abdül Batur: Engellilerimize sahip çıkacağız

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, İzmir’de faaliyet gösteren engelli dernekleri ile bir araya geldi. Başkan Batur, Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleşen toplantıda, dernek yöneticilerinden engellilerin sorunlarını dinledi ve engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak projelerini anlattı.

İzmir’de engelliler yararına faaliyet gösteren tüm dernekleri bir araya getiren toplantıda dernek temsilcileri ve üyeleri ile bir araya gelen CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur’a, engelli ve engellilerin günlük hayatı ve sorunlarına yönelik aktarıldı, çözüm önerileri görüşüldü. Son derece verimli geçen toplantıda Narlıdere’de yapılan çalışmaları aktaran Başkan Batur, ‘İzmir'de engellilerimiz için canla başla çalışan, onların hakları için mücadele eden engelli derneklerimizin sorunlarını çözmek ne gerekiyorsa yapacağız’ dedi. Batur “ 2004 yılından bu yana Nar taneleri Engelli eğitim ve bakım merkezi, Akşam Bakım Merkezimiz sadece engelli kardeşlerimizin değil, ailelerinde sorunlarına yönelik çözüm bulmak amacıyla faaliyet göstermiştir. Engelli vatandaşlarımızın aileleri iyi bilir, bu kardeşlerimizin bakımı, tedavisi, rehabilitasyonu tüm gün devam eder. Zaten ailelerin tek kaygısı ben eğer olmazsam, bana bir şey olursa engelli çocuğuma, eşime, dostuma ne olur. Biz bunu çok iyi anlıyor ve bu ailelerimizin de sosyal hayatları içinde kendilerine zaman ayırması ve çocuklarını güvenilir ellere teslim ettiklerinin rahatlığıyla biraz nefes almaları. Bu yüzden akşam bakım merkezimizi kurduk. Narlıdere’de tüm aileler bundan son derece memnun. Konak’ta bildiğim kadar ile ile Engelli danışma merkezi gibi bir birim yok. Göreve geldiğimde ilk olarak yapacağım işlerden bir tanesi engelli danışma merkezi veya masasını kurarak faaliyete geçirmek olacak” dedi.

Engelli dostu Konak

Başkan Batur, sadece engellilerin değil onların yararına çalışan derneklerinde sorunları olduğunu ve bunları çok yakinen bildiğini ifade etti. Batur “Engelli bireylerin ve yakınlarının gündelik ve sosyal hayatın içindeki ihtiyaçlarını biliyoruz. Narlıdere'de bu ihtiyaçlara uygun hizmetler geliştirdik. Konak'ta da ilk işimiz engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmak ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak olacak. Engelli bireyler yararına faaliyet gösteren derneklerimizin konakta dernek binası sorunu olduğunu biliyorum. Biz Narlıdere’de derneklerimizle kurduğumuz sağlam ve yakın ilişkiler neticesinde onların bina ihtiyaçlarını gidermiştik. Konakta da imkanlar çerçevesinde elimizden geldiğince derneklerimizin bu tarz sıkıntılarını gidereceğiz ve onlara destek olacağız. Bizim anlayışımıza göre Engelli vatandaşlarımıza yönelik çalışmalar, pozitif ayrımcılık yapacağımız çalışmaların başında geliyor. Hedefimiz, Konak Belediyesini engelli dostu bir belediye haline getirmek için gerekli çalışmaları yapmaktır” dedi.



Birlikte daha güzel

Toplantı sırasında bir engelli dernek üyesinin işaret dili ile sorduğu sorular dikkat çekti. İşitme engellilerin sosyal hayatta günlük işlerinin yürütmeye çalışırken zaten çok zorlandıklarını ifade eden dernek üyesi, özellikle resmi dairelerde işaret dilini kullanan personel bulunması gerektiğine dikkat çekti. Dernek üyesi “Resmi bir kuruma gittiğimizde tercüman peşinde koşuyoruz. Yanımızda bir işaret dili bilen tercümanımız, bir arkadaşımız yok ise işimizi halledemiyoruz. Konak Belediye Başkanı olduğunuzda sizden ricamız, mutlaka belediyede işaret dilini bilen bir personel olsun. Böylelikle bizler gibi olan vatandaşlarımızın büyük bir sorununu çözmüş olursunuz” dedi. Başkan Batur ise sadece işitme engelli özelinde değil tüm engelli vatandaşlarımızın özel durumuna cevap vermek için bir çalışma yapılması gerektiğine dikkat çekerek ‘günü kurtarmak için değil hayatı kolaylaştırmak için çözümler üretmek istiyoruz. Engelli kardeşlerimizin tüm sorunlarını ortaya koyacak genel bir çalışma yaparak tüm sorunlara çözümler üretmek istiyoruz. Bu konuda tecrübemiz de var planlarımızda. Birlikte Konak çok daha güzel olacak” dedi.