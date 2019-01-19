Abdül Batur: Genel Başkan ile görüşme verimli geçti

Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

İzmir'de Millet İttifakı'nın adayları henüz belirlenmedi. Büyükşehir Belediye Başkanlığı için, daha önce aday olmayacağını açıklayan, ancak kararını değiştirip görevi sürdürmek istediğini duyuran mevcut Başkan Aziz Kocaoğlu'nun da potada olması Genel Merkez'in adayı duyurmasını ertelemesine yol açtı.

Narlıdere Belediye Başkanı ve CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme ile ilgili açıklamalarda bulunan Batur “İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı aday adaylığı sürecinde bugün, CHP Genel Merkezinde CHP Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile baş başa bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşme, benim açımdan son derece verimli geçmiştir. Ancak görüşmenin detaylarını, iki kişinin baş başa görüşmesi olduğu için paylaşmanın doğru olmadığını düşünüyorum” dedi.