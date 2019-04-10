Abdül Batur: Konak'a dönüşüm için geldim

Konak Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Encümen ve komisyon seçimlerini değerlendiren Başkan Batur, "En önemli komisyon kentsel dönüşüm komisyonu, Konak'ı dönüştürmek için geldim" dedi.

Konak Belediyesi'nin 2019-2024 dönemi ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un başkanlığında toplanan ilk mecliste encümen ve komisyon üyeleri belirlendi. Başkan Batur açılış konuşmasında "İzmir'in kalbi Konak'ı geliştirmek ve güzelleştirmek için gecemizi gündüzüme katıp ne gerekiyorsa yapacağız. Bugün seçeceğimiz tüm komisyonlar önemli ama en önemli komisyon kentsel dönüşüm komisyonu olacak. Konak'ta en önemli işimiz 'Kentsel dönüşüm' dedik. Konak'a dönüşüm için geldik. Çok aktif bir komisyon olacak ve o bölgelerdeki vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çok önemli çalışmalara imza atacaklar. Konak'a hizmet için geldik. Bana oy veren vermeyen herkesin belediye başkanıyım. Hep birlikte çok güzel işler yapacağız" dedi.Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yaptığı açılış konuşmasından sonra divan üyeleri, meclis başkan vekilleri ve komisyonların seçilmesine geçildi.

Komisyon üyelikleri şu şekilde oldu:

Meclis Divan Kâtipliği

CHP: Nurten Serhadbeyi (25), Aslı Gündüz (29)

AK Parti: Emrah Erol 31

Meclis 1. Başkan Vekili: Mahmut Esat Aslan 34

Meclis 2. Başkan Vekili: Cenap Börühan 35



İmar Komisyonu: Esra Yılmaz Keskin, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Nurettin Cem Aksan, Cumhur Ter, Hakan Yıldız

Plan ve Bütçe Komisyonu: Nesrin İlkutlav, Erhan Uzunoğlu, Şamil Sinan An, İbrahim Ethem Demirci, İsmail Özen

Hukuk Komisyonu: Mahmut Esat Aslan, Ulvi Puğ, Cenap Börühan, Nurten Serhatbeyi, Öztekin Tosun

Sağlık Komisyonu: Barış Özgen, Aslı Gündüz, Orçun Altanhan, Asker Güneş, Nurdan Metin

Çevre Komisyonu: Birol Özkardeşler, Barış Özgen, Rıdvan Tekin, Mehmet Şerif Demir, Nurullah Arık

Gündem 21: Hamit Mumcu, Burcu Bostancıoğlu, Ali Yangır, Ozan Ali İlgazi, Ali Peynirci

Esnaf Komisyonu: Doğan Kılıç, Rıdvan Tekin, İbrahim Yıldız, İ. Ethem Demirci, Nurullah Arık

Engelliler Komisyonu: Burcu Bostancıoğlu, Esra Yılmaz Keskin, Ali Yangır, Hamit Mumcu, Emrah Erol

Spor ve Eğitim Komisyonu: Şamil Sinan An, Cumhur Ter, Burhan Yılmaz, Mehmet Şerif Demir, İkbal Sezgin

Turizm Komisyonu: Cenap Börühan, Doğan Kılıç, Nurten Serhadbeyi, Nurettin Cem Aksan, Ahmet Yeniçırak

Kadın Erkek Eşitliği: Nurten Serhadbeyli, Aslı Gündüz, Orucun Altanhan, Nesrin İlkutlav, Hıdır Alptekin

Kentsel Dönüşüm Komisyonu: Esra Yılmaz Keskin, Ali Emrah Karamustafaoğlu, Ethem Demirci, Mehmet Şerif Demir, Birol Özkardeşler, Burhan Yılmaz, Emrah Erol, İsmail Özen, Öztekin Tosun

Tarihsel ve Kültürel Değerleri Koruma Komisyonu: Ulvi Puğ, Barış Özen, Ozan Ali İlgazi, Erhan Uzunoğlu, İkbal Sezgin

İnsan Hakları ve Emek Komisyonu: Mahmut Esat Aslan, Ulvi Puğ, Cumhur Ter, Doğan Kılıç, Nazlı Kurt

AB Komisyonu: Nesrin İlkkutlav, Ali Yangır, Birol Özkardeşler, İbrahim Yıldız, Nurdan Metin

Tarihi Kentler Birliği: Ulvi Puğ

Ege Belediyeler Birliği: Barış Özgen

Kıyı Ege Belediyeler Birliği: Rıdvan Tekin, Mehmet Şerif Demir, Nesrin İlkutlav