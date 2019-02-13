Abdül Batur: Narlıdere'de 20 yıldır grev olmadı

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, seçim çalışmaları kapsamında DİSK, Belediye İş, Tümbelsen, Tümyerelsen şubelerini ziyaret etti, 'Narlıdere'de 20 yılda hiç grev kağıdı astırmadık, her zaman emeğin ve emekçinin yanındayım' dedi.

Pelin Atmaca - Emek cephesine yaptığı ziyaret sırasında yaptığı ve yapacağı çalışmaları paylaşan CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşcu'nun da katıldığı, ziyaretlerde, "Benim emeğe bakış açımı herkes bilir. 29 Ekim ve 1 Mayıs ikramiyesini sağlayan ilk belediyelerdeniz" diye konuştu.

Hayır bloğu

DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı ve yönetimine, Belediye İş İzmir 2 Nolu Şube Başkanı Metin Şanlı, İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Ömer Bolsoy ile yönetim ve üyelerine, Tümyerelsen 2 Nolu Şube Başkanı Tamer Yiğit Güler, yönetimi ve üyelerine, Tümbelsen 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Aygün ve yönetim kurulu üyelerine gerçekleştirdiği ziyaret ve toplantılarda konuşan Batur "Çalışanlar bizim başımızın tacı. Benim emeğe bakış açımı herkes bilir. 29 Ekim ve 1 Mayıs ikramiyesini sağlayan ilk belediyelerdeniz. Narlıdere'de 20 yılda hiç grev kağıdı astırmadık. Bunu karşılıklı diyalog ile gerçekleştirdik. Çalışanlarımız rahat olsunlar. Herkes ekmeği için mücadele ediyor. Biz mevcut iktidar ile mücadele edeceğiz. Domates, biber satma noktasına gelen bir iktidar söz konusu. Seçimden sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Bu seçim artık iki kutuplu bir seçim olacak. Biz 'Hayır' bloğundayız ve 'Hayır' bloğunda bulunan bileşenlerin hepsinden oy istiyoruz. Hayır bloğunda bulunan herkese görev düşüyor. Narlıdere'de emekçi arkadaşlarımız bayrak astı. Ben onlara minnet borçluyum. Belediye çalışanı belediye başkanının yanında olursa işin yarısı bitiyor. Biz Narlıdere'de rekorlara hazırız. Konak'ta da yüzde 65'lik bir oy oranı bekliyoruz" dedi.