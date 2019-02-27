Abdül Batur: Önceliğimiz kentsel dönüşüm

Millet İttifakı Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, Çankaya'da bulunan merkez seçim ofisini miting havasında açtı. Batur, 'Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkilapları, her zaman yolumuzu aydınlatacak. Göreve gelince kentsel dönüşüm, öncliğimiz olacak' dedi.

Yaklaşık 1500 kişinin katılımı ile gerçekleşen CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur'un, Çankaya merkez seçim ofisinin açılışına CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Millet İttifakı ortağı İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, CHP İzmir milletvekilleri Ednan Arslan, Bedri Serter, Mehmet Ali Çelebi, Özcan Purçu, CHP Narlıdere Belediye Başkan Adayı Ali Engin, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, CHP kadın kolları, gençlik kolları, İYİ Parti bayraklarıyla açılışa desteğe gelen İYİ Partililer ile vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan Batur, "Bu Konak ne kadar güzelmiş, ne kadar iyiymiş. Hepiniz hoşgeldiniz. Doğduğum büyüdüğün suyunu içtiğim Narlıdere'de 20 yıldır belediye başkanlığı yaptım. Hiç kimsenin hasmı olmadım. İyi günde, kötü günde hep kardeşlerimle beraber oldum. Narlıdere'de bu noktaya gelmemde emeği geçen bütün kardeşlerime, vatandaşlarıma saygılarımı selamlarımı sunuyorum" dedi.

Her zaman iddialıyım

Abdül Batur, Konak'ta dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal projeler ve kentsel dönüşüm öncelikli bir belediyecilik hizmeti vereceklerini kaydederek, "Bu yerel seçim çok önemli. Adaylığımız açıklandığı günün ertesi günü Konak İlçe Başkanı sayın Çağrı Gruşçu demeç verdi; 'Bizim içimize sinen, bizimle beraber mücadele edecek en iyi markayı Konak'a göndermişler' dedi. Ben kendisine teşekkür ediyorum. Yola çıktığımız günden bu güne parti örgütümüzle 20 gündür sahadayız. Her gün 10 bin adım atmadan evlere dağılmak yok. İddialıyız. Tunç Başkanımla el ele vererek çok güzel işler yapacağız. Her zaman iddialı olmuşumdur. Narlıdere'de rekorlar kırdık. Yüzde 70'lere kadar çıkardık oy oranımızı. Konak kentsel dönüşümüyle, tarihi değerlerin ortaya çıkarılmasıyla, Roman vatandaşlarımızla el ele, dar gelirli vatandaşlarımızın beklentilerinin aşılmasıyla, yerinde dönüşümüyle bunu sağlayacağız. Kentsel dönüşümde Narlıdere'de marka olduk. Seçim çalışmalarına bu kentin efsane belediye başkanı, abimiz Gültepe'de Aydın Erten'in mezarını ziyaret ederek başladık. Hep beraber yeni bir devrim yaratacağız o mahallelerde. Birlikte yaratacağız. 20 gündür en fazla o dönemde çalıştık. Bizden önce emek vermiş, taş taş üstüne koymuş arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyoruz. Muzaffer Başkan'a, Sema Başkan'a, Aziz Başkan'a... Belediye başkanı kentliyle yaşar. Ulaşılabilen bir belediye başkanı oldum, olacağım. Birlikte başaracağız. Belediyecilik anlayışımızla, bize emanet edilen Cumhuriyet'in ilkelerinden sapmadan aynen devam edeceğiz. Bundan hiç kuşkunuz olmasın" dedi.

Hedef yüzde 65

Biz Narlıdere'den rekolara alışığız. Narlıdere'de ilk olarak hedef belirleyip daha sonra bu hedefe ulaşmak için var gücümüzle çalıştık ve hepinizin de bildiği gibi Türkiye'ye örnek olacak oy oranlarını yakaladık. Aynı anlayışı Konak'ta da gerçekleştireceğiz. Biliyorsunuz, Konak için bir hedef koyduk. Konak'ta en az yüzde 65 oyu, söz veriyorum alacağız. Bunun için eve ev, kapı kapı dolaşıp bu hedefe ulaşacağız. Bu hedefe ulaşmada bize destek olacak mısınız? Söz mü? Mart'ın sonu bahar. Mart'ın sonunda İzmir'de çiçekler bambaşka açacak" diye seslenerek konuşmasını noktaladı.

Demokrasinin kalesi

Millet İttifakı adayı Batur'un ardından konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, konuşmasına demokrasi vurgusu yaparak, "Abdül Başkan, Karşıyaka, Bayraklı hep beraberiz. Türkiye'de rejim değişti. Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma olmaz. Kardeşlik ve barış demokrasiyle mümkün. Çünkü demokrasi bir arada yaşamak demek. Demokrasi bir arada yaşamanın hukuku demek. Biz bunu başaran insanlara bunu yapamazlar. Bizim elimizden demokrasiyi alamazlar. Onun için sımsıkı sahip çıkacağız. Demokrasi aştır, iştir, refahtır. Sonuna kadar demokrasimize sahip çıkacağız. Demokrasi en çok İzmir'de yaşıyor. İzmir birşeyin kalesi ise demokrasinin kalesidir. Hep beraber o kalenin sarsılmaz kalesiyiz. Birbirimize ihtiyacımız var. Kol kola yürümeye, omuz omuz olmaya mecburuz" dedi.