Abdül Batur: Tek oy bile çok değerli

CHP Konak Belediye Başkan Adayı Abdül Batur, 31 Mart yerel seçimlerinde oyunu Narlıdere İlhan Onat İlkokulunda kullandı.

Abdül Batur: Tek oy bile çok değerli
31 Mart 2019 Pazar 14:52

Oy kullanmaya torunu Ateş Batur ile birlikte giden Batur, oyunu 1096 nolu sandıkta kullandı. Batur, "Bugün hepimiz geleceğimiz için oy kullanıyoruz. Hepimiz sandıklara giderek oyumuzu mutlaka kullanmalıyız. Tek bir oyun bile önemi büyük önemi var. Çocuklarımız için, torunlarımız için, aydınlık yarınlarımız için oyumuzu kullanalım. 31 Mart yerel seçimlerinin İzmir'imize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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