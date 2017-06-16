Adalet Yürüyüşünde 2. gün. Bahçeli'ye de yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Yürüyüşü'nün ikinci gününde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, Devlet Bahçeli'nin eleştirilerine yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başlattığı 'Adalet Yürüyüşü'nün 2. günü bu sabah 08.00'de başladı.



Devlet Bahçeli, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun 25 yıl hapis cezasına çarptırılması ve tutuklanmasının ardından Ankara Güvenpark'tan İstanbul Maltepe Cezaevi'ne yürüme kararı alan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Twitter hesabından açıklama yapmış, "Akılsız başın cezasını ayaklar çeker" demişti.



Kemal Kılıçdaroğlu Bahçeli'nin sert eleştirilerine "Sayın Bahçeli hiç meraklanmasın, onun da adalete ihtiyacı oacak. Bu eleştirilere rağmen adalet yürüyüşünü yerine getireceğiz" yanıtını verdi.



"BUGÜN 22 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ YAPACAĞIZ"

25 GÜNDE, 428 KİLOMETRELİK YÜRÜYÜŞ

GÜNDE 18-20 KİLOMETRE

CHP lideri yoruldunuz mu sorusu üzerine "Gerçekçi olmak lazım. Yorulmadık diyemeyiz. Ama yolumuza devam edeceğiz. Dün biraz uzun bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bugün 22 km'lik bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşe güzergah üzerinden de katılımlar olacak" dedi.CHP'nin 'Adalet Yürüyüşü' dün saat 11.00’de Ankara Güvenpark’ta başladı. Dünkü yürüyüşe Yürüyüşe Haziran Hareketi, ÖDP, Halkevleri destek verdi. AK Parti kurucularından Fatma Bostan Ünsal ve eşi eski AK Parti Milletvekili Faruk Ünsal da yürüyüşe katıldı. Ünsal bir süre Kılıçdaroğlu ile birlikte yürüyerek sohbet etti.Kılıçdaroğlu, Hürriyet’e “Ortalama günde 18 - 20 km. yürüyeceğiz. Bayramda yollarda olacağız” dedi. CHP’liler İstanbul’a kadar 23 nokta belirledi. E-5 Karayolu güzergâhı takip edilecek. Yürüyüşün 25 günde tamamlanması bekleniyor.Kılıçdaroğlu ve beraberindekiler geceyi hipodrom mevkiinde kurulan kampta geçirdi. Kılıçdaroğlu için özel bir karavan getirildi ve parti otobüsüne adalet yazısı giydirildi. Yürüyüşe destek verenler için Ankara Hipodrom alanında kamp kuruldu. Alana çadır kuran Yenimahalle Belediyesi ve Çankaya Belediyesi mensupları çay ikramında bulundu.Kılıçdaroğlu, "Bu Adalet yürüyüşü bir parti yürüyüşü değil. Adaleti savunan her görüşten insan bize destek veriyor. Adaleti savunan herkese şükran, saygı duyuyoruz. Bu güzelliği inşallah İstanbul’a kadar götüreceğiz" dedi.