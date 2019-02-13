Adam adama markaj istedi

Karaburun'da CHP ilçe örgütüyle görüşen Başkan Aziz Kocaoğlu, "Bugün Türkiye siyasetinde 'bu bize oy vermez' diye bir şey kalmadı. Ama oyu garanti seçmen de yok. Çalışacaksınız. Devir 'adam adama markaj' devri" şeklinde konuştu.

Ayça Yeriş - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, ilçelerdeki Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına destek turlarını Karaburun'la sürdürdü. Yeni dönemde aday olmayacağını açıklayan mevcut Belediye Başkanı Ahmet Çakır, CHP'nin 31 Mart'taki Karaburun adayı İlkay Girgin Erdoğan, Karaburun İlçe Başkanı Erdal Subaşı ve parti yöneticilerinin bir arada geldiği buluşmada yine birlik ve beraberlik vurgusu ön plana çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde her zaman parti içi yarış olduğunun ve olması gerektiğinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Ama adaylarımız belirlendikten sonra kol kola girip onlara destek olmamız gerekiyor. Biz hem Cumhuriyet'i kuran ve ülkeye demokrasiyi getiren partiyiz, hem de dünyanın en köklü siyasi partilerinden biriyiz. Bununla onur ve gurur duymamız gerekiyor. Benim sizlerden isteğim, tüm aday adayı arkadaşlarımızın bir araya gelerek adayımızın yanında olması ve seçimin kazanılması. Bugün Türkiye siyasetinde 'bu bize oy vermez' diye bir şey kalmadı. Ama oyu senin elinde olan garanti seçmen de yok. Bire bir çalışacaksınız. Devir 'adam adama markaj' devri" şeklinde konuştu.

Ahmet Çakır'la birlikte bayrağı CHP'li yeni bir başkana devretmek için çabaladıklarını kaydeden Kocaoğlu,"İzmir baki, bizler faniyiz" dedi.

Türkiye'nin 'en kıdemli' başkanı

15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi'nin 1 numaralı kamu koltuğunda oturduğunu ve son iki yıldır İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlerin belediye başkanlarının görevden alınmasıyla 'Büyükşehir belediyelerinde seçilmiş en kıdemli başkan' olduğunu vurgulayan Başkan Aziz Kocaoğlu, şunları kaydetti: Belediye başkanı aynı zamanda kentin kalkınmasından da sorumludur diyerek yola çıkan ilk belediye başkanıyım. Arazi yollarının asfaltlanması gerektiğini söyleyen, ilk tarım daire başkanlığını kuran, tarıma destek veren, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tüm ihtiyaçların kooperatiflerden alıp onların güçlenmesini sağlayan bir belediye başkanıyım. 15 senedir hiç para yok demedim. Sadece 2018 yılında 1 milyar 400 milyon liralık asfalt, kilit parke yol yaptık. İzmir belediyecilik tarihinde böyle bir rakam yok."

Sırada Karaburun arıtması var

İzmir'in arıtma sayısı ve arıtılan su miktarıyla açık ara Türkiye lideri olduğunu da hatırlatan Başkan Kocaoğlu, zorlu bir coğrafyaya sahip Karaburun'daki arıtma sorununu da 4 ya da 5 adet paket arıtma ile çözeceklerini söyledi. Arıtma ve kanalizasyon altyapısının derinlemesine çalışmayı gerektiren bir konu olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Yaptım oldu diyerek, teftiş fırçası gibi bu işler olmuyor. Gerçekten bilimsel çalışma gerekiyor. İzmir bozkırda bir şehir değildir. Arıtmanın yerini bulmaktan, kanalizasyonun geçeceği yere kadar doğal ve arkeolojik SİT gibi birçok engellerle karşılaşılır. Mesela Dikili'de arıtmaya deniz seviyesinde yer bulamadığımız için, evsel atıkları 83 metre yüksekliğinde bir yere basıyoruz, orada arıtıyoruz" dedi.

Büyükşehir'in desteği unutulmaz

31 Mart'ta görevi sona erecek olan Karaburun Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise "En büyük amacımız 1 Nisan'dan itibaren adayımızı Karaburun belediye başkanı olarak makama oturtmak. Gönlünde ve kalbinde CHP ve Türkiye sevdası olan herkesin tek yürek hainde hareket etmesi gerektiğini ve adaylarımız etrafında kenetlenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Gün sen ben günü değil" diye konuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Başkan Kocaoğlu döneminde Karaburun'a çok önemli hizmetler yaptığını da vurgulayan Çakır, "Büyükşehir Belediyesi'nin ilçemiz sınırlarındaki yatırımı 5 yılda yaklaşık 55 milyon TL'yi buldu. Bütçesi 20 milyon lira olan bir ilçeye yıllık 10 milyon liranın üzerinde bir yatırım yapılması, bu rakamın önemini ortaya koyuyor" dedi. CHP Karaburun Belediye Başkanı Adayı İlkay Girgin Erdoğan ise "Hayallerimiz çok geniş, umutlarımız çok büyük. 5 yıl sonra Karaburun'u çok farklı bir konuma taşıyacağız" şeklinde konuştu.