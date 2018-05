Adaylığı açıklanan İnce, parti rozetini çıkardı

CHP'nin adayının Muharrem İnce olduğu açıklandı. İnce yaptığı bütün Türkiye'nin cumhurbaşkanı olacağını söyledi ve parti rozetini çıkartarak Türk bayraklı rozet taktı

CHP'nin adayının Muharrem İnce'nin konuşmasından satır başları şöyle:

25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açacak. Bunu inanarak söylüyorum. Çünkü bu topraklar demokrasi mücadelesinin verildiği topraklardır. Demokrasimizi güçlendirmek için her türlü mücadeleyi yapacağız.

15 Temmuz darbe girişimini fırsat bilip 20 Temmuz’da sivil darbeye çevirdiler. O darbeye karşı çıkan tek parti Cumhuriyet Halk Partisi’dir.

Bize soruyorlar neden ittifak yapmak istiyorsunuz diye, sıfır baraj için, demokrasi için ittifak istiyoruz. Kutuplaşmaya son verilmesi için ittifak yapmak istiyoruz.

Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz.

Seçme hakkının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Sıfır baraj ittifakı olursa, her vatandaş gönlünde yatan partiye oy verebilecek. Demokrasiyi geliştirmek için ittifak yapmak istiyoruz. Siyasi partiler ülkenin çıkarları için bir araya gelmelidir. Ülkede kutuplaşmayı engellemek için ittifak istiyoruz. Bu ülkede huzur içinde yaşamak için ittifak istiyoruz. Buradan bu çağrıyı da tüm siyasi partilere yapıyoruz. Söyledim, yeni bir yol ayrımı ile karşı karşıyayız. 21. yüzyıldayız, 20 Temmuz darbesinden sonra kimsenin can ve mal güvenliği kalmamıştır. Çünkü yargı bağımsızlığı yoktur. Güçler ayrılığı ilkesi yoktur. Yargı çökmüştür. 80 milyondan toplanan vergilerin nereye gittiğinin hesabını siyasi iktidar vermemektedir. Medya kontrol altındadır, basın özgürlüğü tamamen bitmiştir. Bir grup medya direnmektedir, onlar da her türlü baskı altında.

25 Haziran'da Türkiye'nin bütün dağlarında çiçekler açsın diyorsak, çağrımdır herkes seçmen listesini kontrol etsin. İkinci görev, bu ülkenin aydınlarına, demokrasiye inananlara çağrımdır. Kimse tatile gidiyim, yaylaya çıkayım dememelidir. Herkes inadına inadına sandıklara gitmelidir. Sorunlarımız, Türkiye bugün bir beka sorunu yaşamaktadır. 5 sorunun aşılması lazım. Birincisi, demokrasi ve halkın iradesini ipotek altından kurtarmak zorundayız.

Ben 3 Kasım 2002'de milletvekili oldum, sayın Erdoğan Mart 2003'te oldu. Ben ondan kıdemliyim. 16 yıldır aralıksız milletvekiliyim. Erdoğan tecrübemi sorguluyor. Benim devlet tecrübem daha fazla; ondan 5 ay önce milletvekili oldum; askere gitsek ben çavuş olurum, o onbaşı. Ben ondan 5 ay daha tecrübeliyim.

İlerleyen zamanlarda belli olacak. Meydanlarda ekonomi, dış politika, tarım, eğitim konuşacağız diye bekliyorum. 'Bunları konuşmayacağız, kavga edeceğiz, iftira atacağız' kampanyasına girişeceklerse daniskasını yaparım. Ben meydanlarda entelektüel bir tartışma yapmak istiyorum, ha bunu yapmayacağım diyorsanız…

Ya CHP'ye genel başkan olamadın, Türkiye'ye cumhurbaşkanı olacaksın diyorlar… Tayyip Erdoğan, Beyoğlu'na belediye başkanı olamadı, Türkiye'ye cumhurbaşkanı oldu. Gül, Erbakan'a karşı aday oldu, kaybetti ama cumhurbaşkanı oldu.

İki derdimiz var, biri 50 artı bir. Bir derdimiz daha var, yönetmek. O da yüzde yüz tarafsız bir şekilde yönetmek. İki de iddiam var: Bir, terör nereden gelirse gelsin, ister PKK, ister IŞİD, ister FETÖ, en kararlı şekilde mücadele edeceğiz. İki, yetimin hakkına göz dikenlere, ihaleye fesat karıştıranlara, terörü destekleyenlere ve bu ülkeyi soyanlarla, Allah’ın huzurunda söz veriyorum, sonuna kadar mücadele edeceğiz.

Bugün benim doğum günüm. Sevaplarıyla, günahlarıyla 54 yılı geri bıraktım. Şu andan itibaren kendisini vatanına, milletine, bayrağına adayan, aziz milletimizin refahı için çalışacağım.

(Ayakta alkışlattığı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu için) Kendisini eleştirmiş karşısına çıkmış birini Cumhurbaşkanı adayı olmak her babayiğidin harcı değildir.

Bir sınav sorularını çaldırmayacağız. İki sandıkta oy çaldırmayacağız. Bugün sınavda soruyu çalan, yarın sandıkta oyu çalar. 50 bin avukat! Hazır olun! Sizi 24 Haziran'da YSK'nın önüne çağırabilirim. Oylarımızı çaldırmayacağız. Ben Cumhurbaşkanı olunca Saray'a mı çıkarım Çankaya'ya mı çıkarım? Sarayı bu ülkenin en akıllı evlatlarına vereceğim, bilim yuvası yapacağım.

Yarın ilk mitingimizi Yalova Cumhuriyet Meydanı'nda 14.00'te yapıp helalleşiyorum.