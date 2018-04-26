Adaylık için ilk başvuru Bahçeli'den geldi

MHP Lideri Bahçeli, 24 Haziran seçimleri için milletvekilliği adaylığı başvurusunu yaptı. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını söyleyerek İYİ Parti esprisi yaptı

Adaylık için ilk başvuru Bahçeli'den geldi
26 Nisan 2018 Perşembe 10:22

24 Haziran genel seçimlerinde milletvekilliği başvurusunda bulunan ilk genel başkan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli, seçimlerin sonucunun iyi olacağını söyledi.

MHP Genel Merkezi'nde kurulan milletvekilliği aday adaylığı başvuru merkezine gelerek adaylık başvurusunda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, başvurusunu tamamladıktan sonra "Yoğun bir çalışma ortamına gireceğiz. Biz de bütün çalışmalarımızı tamamlayacağız. Güzel bir seçim olacak inşallah. Bazı yerlerde miting yapacağız. Bazı yerlerde kapalı salon toplantıları yapacağız. Biraz da geçmişte ihmal etmiş olduğumuz medyayı değerlendirmek istiyoruz. Eğer onlar da biraz kapı aralarsa" dedi.

Etiketler; #devlet bahçeli #mhp
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