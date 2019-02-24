Adıyamanlılardan Bilal Doğan'a destek

AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın organizasyonunda bir araya gelen Adıyamanlılardan Karabağlar ve Torbalı'da belediye başkan adayı olan hemşehrileri Bilal Doğan ve Adnan Yaşar Görmez'e destek geldi.

İzmir Adıyamanlılar Derneği üyeleri AK Parti Karabağlar Belediye Başkan Adayı Bilal Doğan'ın düzenlediği organizasyonda bir araya geldi. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve AK Parti'li Torbalı Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Adnan Yaşar Görmez'in katıldığı organizasyonda Adıyamanlılar tek yürek halinde Adıyaman kökenli Bilal Doğan ve Adnan Yaşar Görmez'i destekleyeceklerini açıkladı.

Organizasyonda söz alan AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya 31 Mart'taki yerel seçimlerde AK Parti olarak İzmir'de büyük başarıl elde edeceklerini açıkladı. CHP'nin yerel yönetimler konusunda ortaya attığı İzmir Modeli'nin çöktüğünü açıklayan Kaya, tüm İzmirlileri büyükşehirde ve ilçelerde AK Parti'ye destek vermeye çağırdı. Mevcut AK Partili belediyelerin İzmir'i yerelde hizmetle tanıştırdığını aktaran Kaya, 31 Mart seçimlerinin İzmir için bir dönüm noktası olacağını söyledi. Kaya, ''Torbalı yerel belediyecilik tarihinde tam bir tarih yazdı. Sağlıkta, eğitimde, ulaşımda, sosyal sorumluluk projelerinde merkezi iktidarla yerel yönetimin neler başarabileceğini gösterdi. Hayata geçrilen 300 üzerindeki projeyle birlikte 2014 yılında 140 bin civarında olan ilçe nüfusu bugün 200 binlere dayandı. Meydanları, devlet hastanesi, millet parkları, yürüyüş yolları, sosyal yaşam alanları, hastaneleri, okulları, TOKİ konutları, bulvarları ile yeni bir Torbalı doğdu. Bütün bunların daha büyüğü neden Karabağlar'da olmasın. Karabağlar'ın var olan potansiyelini Bilal Doğan'la ve merkezi hükümetle şaha kaldırmak mümkün. Ben size Bilal Başkanım adına değişmiş ve gelişmiş yeni bir Karabağlar sözü veriyorum'' diye konuştu.

Kefil oldular

Adıyamanlılar Derneği Başkanı Aykut Dikencik Adnan Yaşar Görmez'in Torbalı'da hayata geçirdiği hizmetler üzerinden AK Parti belediyeciliğinden örnekler vererek Torbalı'da ve Karabağlar'da aday olan hemşehrilerine tek yürek halinde tam destek vereceklerini bildirdi. İzmir'in iki önemli ilçesinde Adıyamanlı hemşehrilerinin aday gösterilmesinden memnun olduklarının da altını çizen Dikencik, Adıyamanlıların hem Adnan Yaşar Görmez'e hem de Bilal Doğan'a kefil olduklarını vurguladı.

Sorunları çözeceğiz

Organizasyona katılan tüm hemşehrlerine teşekkür eden Bilal Doğan, yerel yönetimi aldıklarında toplumun tüm kesimlerine ayrım yapmaksızın hizmet edeceklerini ifade etti. Karabağlar'ın kozmopolit bir yapıya sahip olduğunu ve bunun da Karabağlar için bir avantaj sağladığını aktaran Doğan, ''1 Nisan sabahı nasip olur da Karabağlar'da yerel yönetime geldiğimizde tüm Karabağlarlı hemşehrilerimize eşit şekilde hizmet getirmek için gece gündüz durmadan çalışacağız. Vatandaşlarımız arasında ne parti ayrımı ne de memleket ayrımı yapacağız. Tüm hemşehrilerimizle el ele vererek Karabağlar'ın sorunlarını çözeceğiz'' dedi.

Örnek gösterdi

Torbalı'da Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez'in hayata geçirdiği projelerin kendileri için yol gösterici olması açısından büyük önem taşıdığını da ifade eden Doğan, ''Torbalı'da, Menderes'te ve Kemalpaşa'da yapılan hizmetler AK Parti belediyeciliğinin neleri başarabileceğinin en büyük kanıtı. 5 sene içinde 3 ilçe de adeta çağ atladı. Bizim AK Parti olarak yerel yönetimler konusunda hem sağlam bir temelimiz hem de yetişmiş işinin ehli kadrolarımız var. En önemlisi ise memleketimize olan sevgimiz var. Bu birikim ve sevgi ile de üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sıkıntı yok'' diye konuştu.