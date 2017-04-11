Ağaoğlu'nun "O hanımefendi benim evime gelsin" sözlerine yanıt

CHP Manisa Milletvekil Tur Yıldız Biçer , "Kadınlar benim malım" dediği için hakkında suç duyurusunda bulunduğu işadamı Ali Ağaoğlu 'nun kendisi için, "O hanımefendi benim evime gelsin" açıklamasına karşılık olarak, "Şimdi bu süreçte 16 Nisan'a kadar Ali Ağaoğlu gibi haddini bilmezlere, dediğim gibi namus ve şeref, onur yoksunu kişilerden daha önemli işlerimiz var. Ama kendisinin de söyleyeceği bir şey var ise öyle bir cesareti ve yüreği varsa, kendisini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum, söyleyeceği bir şey var ise buyursun gelsin" dedi.



'KADINLARI MAL OLARAK NİTELEMİŞTİR'



'NAMUS, ONUR, ŞEREF YOKSUNU KİŞİLERDEN DAHA ÖNEMLİ İŞLERİMİZ VAR'



'CESARETİ, YÜREĞİ VARSA MECLİSE DAVET EDİYORUM BUYURSUN GELSİN'

Referandum çalışmaları kapsamında Siirt'e gelen CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, CHP Siirt İl Başkanlığı'nda İl Başkanı Nevaf Bilek ile birlikte basın toplantısı düzenledi.İşadamı Ali Ağaoğlu ile aralarındaki polemiği değerlendiren CHP'li Biçer, Ali Ağaoğlu'nun BBC'ye verdiği röportajı 'tahlihsiz, utanç verici ve ahlak dışı' olarak nitelendirirken, hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Biçer, şöyle dedi:"Burada memleketin bu kadar ciddi problemleri ile uğraşırken, yani bomba ile patlamış çocuklarımızın taziyelerine giderken, bu kadar işsizlik ve yoksulluk ve bu kadar derin problemler ile uğraşırken, işte Ali Ağaoğlu gibi bu zihniyetin, bu iktidarın birden bire nerden kazandığı belli olmayan paraları ile kendini bilmezlerin diyelim, yani hem ahlaktan, hem insanlıktan, onurdan, şereften yoksun olan insanların bu noktaya gelmesini sağlayan zihniyet ile mücadele ederken işte bunun gibi kişiler, kendini bilmezler nereden geldiği belli olmayan parasıyla kadınları mal olarak nitelemiştir. Biz de Anayasa maddemizi ihlal ettiği gerekçesi ile bir kadın milletvekili olarak elbette Türkiye'de yaşayan bir kadın milletvekili olarak kedisi hakkında anayasal suç işlediği için suç duyurusunda bulundum."Şeref yoksunu kişilerden daha önemli olan referandum çalışmaları yürüttüklerini ifade eden CHP'li Biçer, bunun üzerine talihsiz, utanç ve ahlak dışı bir açıklama yaptığını söyledi. CHP'li Tur Yıldız Biçer, Siirt'e geldiğinden bu yana Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bulunan, çeşitli kadın derneklerinin aradığını söyledi. Biçer, "Bir yanıt vermemi istediler. Şimdi bu süreçte 16 Nisan'a kadar Ali Ağaoğlu gibi haddini bilmezlere, dediğim gibi şeref onur yoksunu kişilerden daha önemli işlerimiz var. Ama sanmasın ki bu yaptıkları cevapsız kalacak elbette 16 Nisan'dan sonra zaten ilk cevabı çıkacak hayır oranı ile almış olacaktır Ali Ağaoğlu ve zihniyetindekiler. Ali Ağaoğlu belki her şeyi parasal sana bilir ama sanmasın ki onun parası, cebindeki parası elbetteki şerefinden onurundan, namusundan daha fazla miktarda ama bu ülkede onuru ve şerefi ile yaşayan emek mücadelesi veren bu değerlerini her şeyin üstünde tutan kadınlarımız var o kadınlarımız adına onlar ile birlikte ben gerekli cevabı vereceğiz" diye konuştu.Ali Ağaoğlu'nun, suç duyurusunda bulunmasının ardından kendisi hakkındaki "O hanımefendi benim evime gelsin" sözlerini de değerlendiren CHP Manisa Milletvekili Dr. Tur Yıldız Biçer, "Gördük ki kendisinin çok güzel bir bahçesi var. Nereden geldiği belli olmayan paralar ile elde ettiği müthiş bir serveti var. Bu bahçe çok güzel ama bizim Anadolumuz'da sanırım Siirt'te de büyük baş hayvanlara bazı yörelerde de küçükbaş hayvanlara 'mal' derler. O güzel merada, o otlakta kendisine otlayıp, daha iyi otlatabileceği ve o bahçenin keyfini daha güzel çıkaracak malları gönderebiliriz. Ama kendisinin de söyleyeceği bir şey var ise öyle bir cesareti ve yüreği varsa, kendisini ben Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ediyorum, söyleyeceği bir şey var ise buyursun gelsin" diye konuştu.