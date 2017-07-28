Ağbaba: 15 Temmuz'un siyasi ayağı sorgulansın

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının mutlaka sorgulanması gerektiğini belirterek, "Bütün siyasi partilerin içi araştırılsın" dedi

CHP’li Veli Ağbaba, partisinin Malatya İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında ülke sorunlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun gerçekleştirdiği Adalet yürüyüşünün demokrasi tarihlerine geçeceğini savunan Ağbaba, şöyle devam etti:



“Türkiye değil, dünya demokrasi tarihine geçecek bir barışçıl eylemi gerçekleştirdik. Bu eylem adalet, hak, hukuk arayan herkesin yürüyüşü, ortak çığlığıdır. Milyonlarca yürek, Maltepe meydanında demokrasi, adalet için attı. Bu yürüyüş, Türkiye için onurdur."



MALATYA KAYISISI



Malatya kayısısının, Avrupa Coğrafi İşaret Belgesi’ni aldığını ve bunun üzerine Malatya açısından önemli olduğunu vurgulayan Ağbaba şunları söyledi:



“Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz. Evrensel bir belge alındı. Tescil alındı ama Malatya kayısısının kaderi değişmedi. Yaş kayısı 30, 35, 40 kuruşa satıldı. Mazot ve su konusunda çok ciddi sıkıntılar var. Bakana da buradan çağrı yapıyoruz; Alan bazlı desteği ver Malatya’ya başka bir şey yapma."



'SİYASİ AYAĞI SORGULANSIN



15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının mutlaka sorgulanması gerektiğini kaydeden Veli Ağbaba, "Kuşkular ortaya çıkarılmalıdır. 249 şehidimiz, binlerce gazimiz var, Türkiye’nin demokrasisi önemli bir yara aldı ama bunun siyasi ayağı yok. Siyasi ayağının ortaya çıkarılması gerekiyor. Bütün siyasi partilerin içi araştırılsın” diye konuştu.