Ahmet Şık: ‘Mafyaya karşı 2. Kurtuluş Savaşı’ndayız’

24 Haziran seçimlerini ikinci Kurtuluş Savaşı olarak nitelendiren Ahmet Şık, ‘Bu seçimde bütün muhaliflerin ‘Saray Rejimi’ni yıkma yönünde hedef ortaklığı var. Bu mafyaya karşı verilen ikinci Kurtuluş Savaşı’dır. Şu anda siyasi parti kılığına girmiş mafya grubu ülkeyi yağmalıyor. Şu anda gerçekten çok ağır bir dönemden geçiyoruz’ dedi

Ali Budak- HDP İstanbul Milletvekili Adayı Gazeteci Ahmet Şık ve beraberindeki HDP heyeti İzmir Gazeteciler Cemiyeti(İGC) Başkanı Misket Dikmen’i ziyaret etti. Ziyarete İGC yönetim kurulu üyeleri de katıldı. İGC ziyareti sırasında 24 Haziran seçimlerine dair önemli açıklamalarda bulunan Ahmet Şık, ‘HDP olarak barajı geçeceğiz ama baraj altında kalıyormuş gibi çalışmaya devam edeceğiz. Güneydoğu’da seçmen çok ciddi bir baskı altında. Çok sayıda sandık kaydırması oldu. Bu seçmenlerin oy kullanamama riskleri çok yüksek. Bu durumu engellemek ve seçmenin oy kullanmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları sürdürüyoruz’ dedi.

‘Saray Rejimi’ni yıkma iddiasıyla bir araya geldik

Sokakta 7 Haziran seçimlerindeki gibi coşkunun çok olmadığını ancak ruhu görebildiklerini söyleyen Ahmet Şık, ‘7 Haziran’daki coşku çok yok ama o dayanışma ruhu çok yükseldi. Sonuç itibariyle ise başta HDP olmak üzere muhalif partilerinin de 7 Haziran’dan daha fazla oy alacağına inanıyorum. Çünkü bu sefer bütün muhalif partiler ‘Saray Rejimi’ni yıkma iddiasıyla bir araya geldi. Bunu da gerçekleştireceğiz’ diye konuştu.

‘HDP olarak barajı geçeceğiz’

HDP’nin baraj sorununun hem olduğunu hem de olmadığını belirten Şık, şöyle devam etti: Normal şartlarda böyle bir baraj sıkıntısı tabi ki yok. Ancak karşımızda en iyi bildikleri hırsızlık olan bir iktidar olunca ister istemez baraja takılma endişesini taşıyorsunuz. HDP olarak barajı geçeceğiz ama baraj altında kalıyormuş gibi çalışmaya devam edeceğiz. Güneydoğu’da seçmen çok ciddi bir baskı altında. Çok sayıda sandık kaydırması oldu. Bu seçmenlerin oy kullanamama riskleri çok yüksek. Bu durumu engellemek ve seçmenin oy kullanmasını sağlamak için gereken bütün çalışmaları sürdürüyoruz. Bu süreçte YSK 144 bin diye açıkladı parti olarak 270 bin diye açıkladık. Ancak sonuç olarak, bir tek oy bile olsa buradaki zihniyeti ifade ediyor. Bu zihniyetle mücadele ediyoruz. Bu sürecin ince ince hesaplanması gerekiyor. Aslında ince ince bir seçim süreci yaşıyoruz. Karşılıklı böyle teveccühler de gösteriyoruz.

‘Mafyaya karşı verilen ikinci Kurtuluş Savaşı’dır’

24 Haziran seçimlerini ikinci Kurtuluş Savaşı olarak nitelendiren Şık, ‘Herkesin karşısında birbirine dair soru işareti var. Bu çok doğal. HDP seçmeninin 2. Turda Muharrem İnce’yi destekleyeceği yönündeki açıklamamı partim ya da Kürt seçmen adına yapmadım. Ancak ortada bir hedef ortaklığı var. Çok ağır bir zulüm dönemi yaşandı. Bundan da en çok Kürt siyasal hareketi etkilendi. Elbette ki AKP ve MHP ortaklığı dışındaki seçmen nasıl bu ceberut iktidardan kurtulmayı düşünüyorsa Kürt seçmenler de aynı şeyi düşünüyor. Burada karşılıklı stratejik bir işbirliği var. Bu mafyaya karşı verilen ikinci Kurtuluş Savaşı’dır. Siyasi parti kılığına girmiş mafya grubu ülkeyi yağmalıyor şu anda. Şu anda gerçekten çok ağır bir dönemden geçiyoruz. Muharrem Bey’in Diyarbakır mitingiyle aslında resmi açıklamaya da gerek kalmadı. Seçmen ülkedeki net soruna karşı birlikte hareket etme kararı almak istiyordu. Bu noktada da sadece Muharrem Bey ve diğer adayların Kürt meselesini nasıl çözeceklerine dair açıklama bekleniyordu. Bu konuda da en net konuşan Muharrem Bey oldu’ şeklinde konuştu.

HDP, tüm farklılıkları yansıtmaya çalışıyor

HDP’nin herkesi kucaklayan ve temsil etmeye çalışan siyasal bir parti olduğunu ifade eden Şık, şunları kaydetti: Eğer partinin programı ve tüzüğüne bakılırsa bu ülkedeki hiç kimse reddedemeyeceği şeyler olduğunu görecek. Keşke çok güçlü bir temsiliyet bulsak ve keşke iktidar olsak. İnsanlar da o tüzüğe aykırı davrananlara hesabını sorsa. Bunu çok isterim. HDP’nin tüm farklılıklarla bütün çoğulculuğu yansıtmaya çalışan bir anlayışı var. Buna sahip çıkmak gerektiğini düşünüyorum. Bu tabi yavaş yavaş olacak. Bu ülkede demokrasi ilerlemesi iğneyle kuyu kazmak gibidir. Bu nedenle her şey zamanla oluşacak.

İzmir’de her 2 bölgeden 2 vekil

Seçim sürecinde çok fazla şehir gezemediğini belirten Şık, ‘Gönül isterdi ki her yere gideyim ama çok gidemedim. Bursa ve Diyarbakır’a gittikten sonra İstanbul’da devam edeceğim. HDP olarak İzmir’de 2 bölgeden 2’şer vekil çıkartmayı hedefliyoruz. İzmir’den HDP’ye çok ciddi bir oy gidebilir ama diğer taraftan da desteklediği partinin vekilinin de düşmemesi noktasında ince hesaplar var. Ancak HDP’nin temsiliyetiyle CHP, İYİ Parti ya da SP’nin temsiliyeti arasında ciddi bir fark var. CHP’nin çıkaracağı vekil sayısıyla HDP’nin 60 yerine 80 vekil çıkarması çok fark ediyor. Bu hesapla hareket etmek gerekiyor. Bir de bu seçimin 2 basamaklı olması insanların gönül rahatlığıyla oy vermesini sağlıyor. Her iki basamakta da aynı ceberut iktidardan kurtulma pratiği sergilenecek. Her şey daha iyi olacak.”

‘2 yıl içinde bir seçim daha olacak’

‘Şu rejimi yıktıktan sonra iyi bir gazete yapalım’ diyen Şık, konuşmasını şöyle tamamladı: Türkiye’de en önemli ihtiyaçlardan biri de gazete. İzmir’deki yerel gazeteler bu noktada bir dönem çok iyiydi ama şu anda son durumu çok iyi bilmiyorum. Bu rejim diğer rejimin provası olacak. Bu seçimde mevcut iktidar yıkıldığında en fazla 2 yıl içinde yeni bir seçim daha gerçekleşecek. Çünkü parlamenter sisteme dönüş gerçekleştikten sonra yeni bir seçim gerçekleşecek. Buna da hazır olmalıyız.