AK Parti Bayraklı Adayı Ali Aslan, projelerini anlattı

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, projelerinin tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. "Gelişim Senin Elinde" başlığıyla düzenlenen lansmanda imar, alt yapı, ulaşım, çevre, kültür, spor ve sosyal belediyecilikle ilgili projeler tanıtıldı.

AK Parti Bayraklı Belediye Başkan Adayı Ali Aslan, “Gelişim Senin Elinde” başlığıyla seçilmesi halinde hayata geçirilecek projeleri tanıttı. Aslan temel sorunun işsizlik olduğunu ve bu konuda gerekli çalışmaları yapacaklarını iddia etti. Toplantıya AK Parti İlçe Başkanı Halil Polat, MHP İlçe Başkanı Mehmet Aydın, iş insanları, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Hizmet verilmiyor

Aslan "Bir hayal ile yola çıktık. Bu hayalimiz Bayraklı'nın geleceği hayali. Bayraklı hepimizin hayatını sürdürdüğü, bizim öz vatanımız. Partisi, inancı ne olursa olsun. Herkes doğumdan ölüme kadar, Bayraklı belediyesinin vereceği güzel hizmeti bekliyor. Bayraklı 10 yıldır CHP tarafından yönetliyor ve o hizmetler vatandaşımızı memnun etmiyor. Çaldırmayan, çalmayan bir belediye başkanı istiyoruz. Gönüllere dokunan bir belediye istiyoruz. Eğer gönüllere dokunmuyorsan, orada büyük eksik vardır. Hayal ettiğimiz Bayraklı; mutlu, huzurlu, modern, çağdaş, herkesin gurur duyduğu, insanla denizin buluştuğu bir Bayraklı istiyoruz. Bayraklı'nın bir kimliği olsun istiyoruz." dedi. Amacımız kimseden oy istemek değil diyen Aslan; "Bu hayalleri gerçekleştirmek sadece ve sadece bizler AK Parti ve MHP'nin, Cumhur İttifakı adayı olarak bunu yapmak isteriz ama bunu herkesle birlikte yapmak istiyoruz. Biz gönül belediyeciliğini lafta değil, sözde değil, özde yapmak istiyoruz. 'Biz gönüller yapmaya geldik'. Bizim amacımız Bayraklı'nın gelişimini değiştirmektir. Umarımız ki gönüllere hitap eden proje sunarız ve sizlerde bundan etkilenirseniz ve bunu Bayraklı halkıyla paylaşarak destek olursunuz" dedi.

En büyük sorun işsizlik

Aslan; "Bayraklı'nın en büyük sorunu işsizlik. Bu belediyenin sorunu değil ama bizim için önceliktir. Belediyede çalışanı kim işe almış olursa olsun hepsinin başımızın üstünde yeri var. Hepsinin garantisi var. Onlar bize emanettir. Onlara sahip çıkacağız. İş güvenliği bizim garantimiz altındadır ve şartlarının iyileştirilmesinin sözünü veriyoruz. Belediye bütçesinden doğru, gerçekçi yatırımlar yapılmadığı için istihdam arttırılamadı. Açılan yeni yerlerde, yatırımlarda asla sadece AK Partili ve MHP’li gençleri işe almayız. Böyle bir partizanlığı reddederiz. Binlerce genç istihdam edeceğiz” diye konuştu.

Çalışanlar merak etmesin

"Çalışmakta olan tüm personelin iş güvenliği garantimiz altında olacak" diyen Aslan; "Belediye bütçesinin 1/3'ü yatırıma ayrılacak, yapılacak yatırımlarda Bayraklılı gençler istihdam edilecek. Kentsel dönüşüm çalışmalarında çok büyük sayıda personel istihdamı sağlanacak. Bayraklı Şehir Hastanesi Bayraklı için çok önemli. hem gençlere hem vatandaşlara istihdam yaratılacak" ifadelerini kullandı.

İZBAN'a yapay tünel

İZBAN'ın “yapay tünel” ile yer altına alınacağını ifade eden Aslan; "Altınyol'un Turan bölgesinden yeni bir viyadük ile Bayraklı'ya bağlantısı sağlayacağız. Böylelikle vatandaşlarımız denizle buluşacak. Smyrna Meydanı'nda trafik battı çıktılar ile yer altına alınacak. Bayraklı Vapur İskelesi aktif hale getirilecek. Yeni ve modern otoparklar yapılacak" dedi. Saydığı projeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı ile birlikte yapacağını kaydetti.

Çoğu mahalleye doğalgazın ulaşmadığını söyleyen Aslan; " Doğalgaz altyapısı hızla tamamlanacak. Vatandaşlarımızdan en çok şikayet aldığımız konulardan bir tanesi de doğalgaz sorunu. İnşallah geldiğimizde önceliğimiz doğalgaz çalışmalarına hız vermek olacak. Altyapı konusunda da yapacağı çalışmalardan bahseden Aslan; "Tüm dereler ıslah edilecek, kent mimarisine uygun sokaklar asfalt, bordr, treruvar inşa edilecek. Trafo ve doğalgaz sorunları çözülecek" dedi.

Güven yok

Kentsel dönüşümde örnek projeler yapacaklarını ifade eden Aslan, "Hesaba dayalı hiç bir iş yapmayacağız. Herşey açık, net şeffaf olacak. Güven esası alacağız. Bugün Bayraklı Belediyesi'ne kimse güvenmiyor. Güven olmayan yerde biz olamayız. Bu işler dürüstlükle oluyor. Bayraklı'nın kaynaklarını Bayraklı'ya harcayarak ilçemizin kaderin değiştirceğiz." dedi. "Halkımızın kalkınması ve menfaati doğrultusunda, halkın güvenine ve rızasına dayalı yerinde 'Ada Bazlı Kentsel Dönüşüm' başlayacak." diyerek sözlerine devam eden Aslan; "İmar sorunu olan ve ihtiyaç duyulan alanlarda revizyon imar planı yapılacak. Mevcut pazaryerleri proje tadilatı yapılarak otopark, yaşam kompleksi haline getirilecek. Derme çatma pazaryerleri yapmayacağız. Biz kırmayı bozmayı sevmeyiz." dedi.

Kimlik yok

Turizm, kültür sanat alanında önemli çalışmaların yapılacağını belirten Aslan; "Turan Bölgesi'nde 1000 yat kapasiteli Bayraklı Yat Limanı yapılacak. Birçok eski yerleşim alanının Tarihi Eser Envanteri çıkarılacak. Smyrna Antik Kenti restore edilip, Smyrna Kent Meydanı yapılacak. Bayraklı Şehir Müzesi inşa edilecek. Turizmin gelişimini, turizm kaynaklarının tanıtımını, satış ve pazarlamasını bir elden yürütecek “Bayraklı Turizm Gelişim Kurulu” oluşturulacak. Bayraklı'nın kimliği yok şuan. Bunlar emek vererek olacak. Biz Bayraklı'yı almaya gelmiyoruz. Biz kendimizi Bayraklı'ya vermeye geliyoruz." dedi.

Yakışanı yaparız

Sosyal projeleri hakkında da açıklama yapan Aslan; Mevcut Belediye başkanlık makamını tadilat yaptırarak Halk Makamı Sosyal Tesisine dönüştüreceklerini ifade etti. Aslan; "Belediye düğün salonlarımız ücretsiz olacak. Prestij Cem Ev ve Kültür Merkezi yapılacak. Biz yaparsak, yakışanı yaparız. Sokak çocukları ve çalışan çocuklar için Çocuk Koruma Merkezi kurulacak. Şiddete maruz kalmış ve ihtiyaç duyan tüm kadınlarımız için Kadın Misafir Evi yapılacak. Kadınlar için istihdam olanaklarının arttırılmasına yönelik projeler yapılacak. Sadık dostlarımız için eğitim, bakım ve ihtiyaç alanı ile ayrıca Evcil Hayvan Oteli yapılacak." dedi.