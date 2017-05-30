Ak Parti'de arama krizi. Danışmanlar protesto etti

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı Meclis'teki AK Parti grup toplantısı öncesinde cumhurbaşkanlığı korumaları, milletvekili danışmanlarından salonun dışına çıkmalarını isterken, danışmanlar, bu durumu alkışla protesto etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, TBMM'de katılacağı AK Parti grup toplantısı öncesinde, cumhurbaşkanlığı korumaları ve milletvekili danışmanları arasında tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanlığı korumaları, grup toplantısının yapılacağı Meclis'teki Eski Senato Salonu'na arama köpeği geleceğini belirterek, danışmanları dışarı çıkarmak istedi. Milletvekili danışmanları ise bomba arama köpeğine sabah erken saatlerde salonda arama yaptırıldığını savunarak, dışarı çıkmayı reddetti.



DANIŞMANLAR, SALONDAN ÇIKMADI



MAX, TBMM’DE PATLAYICI MADDE ARAMASI YAPTI

Bunun üzerine bir koruma, kürsüye çıkarak, "Sayın vekillerimiz, yeni ve eski vekillerimiz olmak üzere bütün danışman ve koruma arkadaşlarda lütfen rica ediyoruz. Kısa süreli bir boşaltmanız gerekiyor" dedi. Danışmanlar, bu durumu alkışla protesto etti ve salondan dışarı çıkmadı.Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Meclis Koruma Daire Başkanlığı'na tahsis edilen dedektör köpeği Max, Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyıp Erdoğan'ın TBMM'ye gelişinden önce grup toplantı salonları ve kulislerde patlayıcı madde araması yaptı.Darbe girişimi sonrasında, güvenlik tedbirleri artırılan Meclis’te bugün iktidar ve muhalefet partilerinin haftalık grup toplantıları öncesinde dedektör köpeği Max, bomba uzmanı polisle birlikte toplantıların yapılacağı salon ve kulisleri tek tek dolaştı. Erken saatlerde başlayan patlayıcı madde araması mesai saatine kadar sürdü.