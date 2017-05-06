AK Parti'de büyük değişimler bekleniyor

AK Parti'nin başına geçmeye hazırlanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 3 ay içerisinde, Bakanlar Kurulu, danışman kadrosu, MKYK ve belediyelerde büyük değişiklikler yapması bekleniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, referandum sonrası AK Parti'deki değişime yönelik değerlendirmelerinin ardında yatan başlıklar belli oluyor. Erdoğan'ın yeni dönem için yakın çevresine, "Hasbi (gönüllü) olun hesabi değil. Parti, hasbilikten hesabiliğe savruldu" uyarısı yaptığı öğrenildi. Parti kurmayları "Üç ay içerisinde sürprizlere hazır olun" mesajı verdi.



Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya ziyareti dönüşünde basın mensuplarıyla yaptığı sohbet sırasında, "Böyle gelmiş böyle gider diyemeyiz" sözünün ardından "Belediye başkanları görevden alınacak mı?" sorusuna ellerini havaya kaldırarak yanıt vermesi, günlerden beri AK Parti kulislerinde konuşulan bir konuya işaret etti. Anayasa paketine referandumda desteğin kıl payı çıkmasında, bazı AK Partili belediyelerin ve bazı illerdeki teşkilatların olumsuz imajına ve yetersiz çalışmasına vurgu yapılmıştı. Partinin etkili kurullarında değişikliğin zorunlu olduğu ifade edilmişti.



BÜYÜK DEĞİŞİM 21 MAYIS'TA

BÜYÜK OPERASYON BELEDİYELERE



DUAYENLER VE YENİ İSİMLER OLACAK

Bu konu referandumun hemen ardından Erdoğan'ın başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu toplantısında da gündeme gelmişti. Erdoğan, başta teşkilatlar olmak üzere belediyelerde de değişikliğin gerektiğine işaret etmişti. 21 Mayıs'taki olağanüstü kongrede hem Bakanlar Kurulu hem de MKYK değişikliği olacak. Bunları genel merkez yönetimi ve danışman kadrolarındaki yenilenme izleyecek.Ancak Erdoğan'ın daha önemli operasyonunun, belediyelerde olacağı iddiası dolaşıyor. AK Parti kulislerine göre, bazı büyük illerdeki AK Parti belediyelerine yönelik iddialar, özellikle imar uygulamalarına yönelik şikâyetler, FETÖ ile ilişkiler, referandum sürecine yeterince katkı sağlamamaları gibi nedenlerle, 3-4 büyükşehir belediyesiyle sayıları 5 ile 8 arasında değişen ilçe belediye başkanının yerel seçimler beklenmeden görevden alınması tartışılıyor. Bu belediye başkanlarının, kendi rızaları veya sağlık gibi gerekçelerle görevden ayrılacağı, yerlerine Mart 2019'a kadar vekaleten bakılacağı öne sürülüyor.Parti kurmayları, önümüzdeki üç aylık sürenin yeni dönem stratejisi ve planlarının hayata geçirilme süreci olacağını iddia ediyorlar. Kurmaylar, "Dinamik, vizyon sahibi ve enerjik bir yapının oluşturması sağlanacak. Duayen isimlerin korunmasına karşın yeni isimlere de yer verilecek. Kabinedeki değişiklik 10, MKYK'daki ise yüzde 50 civarında olacak. Parti kurmaylarına göre kongreden sonraki üç ayda sürprizler olacak. Topluma 2019 mesajları verilmesi için gerekli kadroların oluşturulması ve adımların atılması bu üç ayda sağlanacak. Parti kurmayları, "Bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sürpriz çıkışlarına, beklenmedik isimlerle bir araya gelmesine ve şaşırtıcı adımlar atmasına hazırlıklı olun" dediler.