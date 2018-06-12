AK Parti'den bedelli askerlikle ilgili önemli açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş bedelli askerlik ile ilgili olarak "Yeni hükümetin ilk gündemi bu olacak" dedi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş Habertürk TV'de bedelli askerlikle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Elitaş, " Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek." dedi

"TSK YILDA 300 BİN ASKER ALABİLİR"

Elitaş'ın bedelli askerlikle ilgili açıklaması şöyle:

"750 800 bin her yıl askerlik çağı gelen kardeşimiz var. TSK'nın yılda 300 bin asker alma kapasitesi var. Ya TSK'nın 4 ayda bir yapılan devrelerini 3 ayda bire düşürerek askerlik süresini kısaltmak ya da Başbakanımızın dediği gibi bedeli mukabilinde askerliğini ifa etmiş saymak. Sanırım yeni hükümetin ilk gündemlerinden biri bu kanun olarak gelecek. Bu işlerin hükümetle uyumlu olarak yapılması gerekir."

BAŞBAKAN YILDIRIM'IN BEDELLİ AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım milyonların beklediği bedelli askerliğe ilişkin, "Bir birikim var bunu bedelli ile sadece çözmek mümkün değil. Bütün boyutları ile ele almak lazım. Bence şartlar oluştu." dedi.