AK Parti'den, Erdoğan'ın çok konuşulan o sözleriyle ilgili açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "racon" çıkışıyla ilgili konuşan AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir. Erdoğan buna izin vermez" dedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aysun Torun'un sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kesilecekse raconu ben keserim" açıklamasıyla ilgili konuşan Ünal, "Sosyal medyalarda, gazetelerde, televizyonlarda, öyle televizyon yorumcuları, öyle sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ki, AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor. Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir. "Talimat vermek" ifadesinden tutun da "Siz gününüzü göreceksiniz" diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti buna izin vermez. Bu konuşmayı sayın Cumhurbaşkanımız 2. kez yapıyor. Sert bir şekilde yaptı, net bir şekilde" dedi.



Ünal şunları söyledi: "AK Parti adına konuşan kim varsa onlara söyledi. AK Parti bir siyasi disiplini olan partidir. Bizim genel başkanımız belli,genel başkan yardımcılarımız belli, parti sözcümüz belli. Tarımla ilgili bir konu varsa, Tarım Bakanımız konuşur. Sosyal medyalarda, gazetelerde, televizyonlarda, öyle televizyon yorumcuları, öyle sosyal medya fenomenleri ortaya çıktı ki, AK Parti sözcüsü gibi konuşuyor. Bir gazetecinin AK Parti ile ilgili konuşması başka, AK Parti adına konuşması başka bir şeydir. "Talimat vermek" ifadesinden tutun da "Siz gününüzü göreceksiniz" diyorsanız, Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti buna izin vermez. Bu konuşmayı sayın Cumhurbaşkanımız 2. kez yapıyor. Sert bir şekilde yaptı, net bir şekilde. Cumhurbaşkanımız herkesle anladığı dilden konuşur. Birileri racon kesiyorsa, Cumhurbaşkanımız o racon kesenlere kendi dillerinden konuşmuştur. Racon kelimesinden CHP'nin rahatsız olmasını da anlamıyorum. Her şeyin bir raconu vardır denir mesela. Siz halkın kendi liderine nasıl sesleneceğine siz mi karar vereceksiniz. "Reis" denmesinden niye rahatsız oluyorsunuz."