AK Parti'den İzmir'de 5 kadın aday

AK Parti İzmir İl Teşkilatı, ilçe adaylarını açıklamaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı aday tanıtım toplantısında Cumhur İttifakı'nın adayları açıklanacak. Toplantıya MHP lideri Devlet Bahçeli katılmayacak. AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bugün İzmir için büyük gün. 5 kadın adayımız var. 2019 İzmir'in yılı olacak" dedi.

Şefika Bal - Halkapınar Spor Salonu'nda saat 14.00'da başlayacak olan aday tanıtım töreni için hazırlıklar tamamlandı. Spor salonunda dün basın mensuplarını ağırlayarak toplantıya ilişkin detayları veren AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, "Bugün İzmir için büyük gün. Herkesin bildiği üzere büyükşehir adayımızı Nihat Zeybekci olarak açıkladık. Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı adayları için uzun çalışmalar gerçekleştirdik, ilçe ilçe temayül toplantıları, kamuoyu yoklamaları yaptık, kanaat önderlerinden görüşler aldık. Bugün sıra artık çalışmalarımız sonucunda 30 ilçemizin adaylarını açıklamaya geldi. 2019 İzmir'in yılı olacak ve İzmir kazanacak. Adaylarımızı belirlerken yalnızca bize oy getirir mi diye düşünmedik. Tecrübeli, kabiliyetli isimleri seçtik ve her ince ayrıntıyı hesaba kattık" diye konuştu.

Tüm adaylar hazır

Aydın Şengül, ittifak çerçevesinde Aliağa, Foça, Dikili ve Urla'yı MHP'ye bırakacaklarının sinyallerini vererek, "Herkes kendi kazandığı ilçede yoluna devam edecek. Selçuk ve Ödemiş'te karar verilememişti ama artık tüm adaylar hazır. Toplantımıza Devlet Bahçeli gelmiyor ancak MHP'den isimler aramızda olacak. MHP'li vatandaşlarımızın katılımını da bekliyoruz" diye belirtti. Kadın adaylar konusunda da titizlikle çalıştıklarını belirten Şengül, "5 kadın adayımız var. Konak, Kiraz, Balçova, Güzelbahçe ve Karşıyaka. Bu adayları ilçe başkanlarından belirledik. Teşkilatımıza çok değer veriyoruz, adayları teşkilatımız içerisinden gösteriyoruz. Gençlik kadın kollarımızda olan üyelerimizi de belediye meclis üyeliği ile görevlendirmeyi istiyoruz" dedi.

Her kesimi kucaklıyoruz

"İzmir'in sorunlarını yakından biliyoruz ve bu sorunlara yönelik çözümlerimiz hazır" şeklinde konuşan Başkan Şengül, "Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Nihat Zeybekci açıklandığı günden bu yana ciddi çalışmalar yapıyoruz. Zeybekci, tecrübeli bir isim. Daha önce Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevi yürüttü, yeterli bilgi birikimine sahip. Şimdi bu bilgi birikimi ve tecrübesini İzmir'e aktaracak. İzmir'in artık kaybedecek zamanı yok. Sorunlar var ve bu sorunlar hızlı çözümler gerektiriyor. İnsanlar artık suistimal edilmek istemiyor, çöp ve ulaşım sorunuyla boğuşmak istemiyor. Bizler her kesimi çatışmadan uzak şekilde kucaklıyoruz ve güzel İzmir için yola çıkıyoruz. Herkes için hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

En büyük hedef ucuz konut

Aydın Şengül, bugün gerçekleşecek toplantıda sadece adayların açıklanacağını projelerin daha sonraya bırakıldığını belirterek, "Ulaşım, alt yapı, çevre sorunları üzerine çalışmalarımız var. Kanalizasyon ve arıtma tesisleri de çökmüş durumda. Yeri geldiğinde çözüm önerilerimizi açıklayacağız. Şehirleşme ve kaliteli konutlar projelerimiz de var. En büyük hedefimiz konut sahibi olmayanlar için ucuz. Kolay ulaşılabilir konutlar inşaa etmek" şeklinde konuştu.

Toplantı için hazırlanan salonda '15 Temmuz Şehitlerini Saygı ve Rahmetle Anıyoruz', 'Gönüller Yapmaya Geldik' yazılı pankartlar bulunuyor. Bu yıl İstanbul adayı olan ve geçtiğimiz yerel seçimlerde İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olaran seçimi kaybeden Binali Yıldırım da unutulmadı, salonda Yıldırım için 'İzmir Senin Uğurun Sen de İzmir'in Gururusun' pankartı yer aldı. Kapıların saat 11.00'de açılacağı aday tanıtım toplantısının 16.00'ya kadar sürmesi planlanıyor. Salona ve salon dışına kurulan dev LED ekranlarda özel klipler gösterilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törenin ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babasının Bornova'da olan ikindi mevlüdüne katılacak ve ardından Manisa'da fabrika açılış törenine katılacak.