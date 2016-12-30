AK Parti içinden kaç FETÖ'cü ihraç edildi?

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik çalışmalar kapsamında AK Partili 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını, belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 olmak üzere toplam 34 kişinin ihraç edildiğini söyledi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya yaptığı açıklamada, 28 Aralık Çarşamba günü AK Parti MYK toplantısında Yerel Yönetimler Başkanlığının faaliyetlerine ilişkin yaptığı sunumun detaylarını anlattı.



REFERANDUMA HAZIRLIK



Meclis üyelerine yönelik eğitimler hakkında bilgi veren Kaya, "Teknik ve siyasi konularda, halkla ilişkilerde nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında bütün meclis üyelerini eğitime aldık. Kasım ayından bu yana AK Parti'nin 3 bin 499 meclis üyesine eğitim verildi." açıklamasında bulundu. Bu çalışmalarının Anayasa değişikliği referandumu ile alakası olmadığının altını çizen Kaya, "Biz bunu normalde haziran ayında planlamaya başlamıştık. 15 Temmuz darbe girişimi ve sonrasındaki FETÖ soruşturmaları nedeniyle Kasım'a sarktı" dedi. Bu toplantılarda referandum sürecinde belediyelerin dikkat etmesi gereken noktalar üzerinde de durduklarını ifade eden Kaya, "Özellikle altyapı, üstyapı çalışmalarında daha hassas ve dikkatli olmalarını, altyapı çalışmalarını, açılışları takvimlendirmelerini istiyoruz. Bir şekilde referanduma da hazırlanıyoruz."



7 BELEDİYE BAŞKANI İHRAÇ EDİLDİ



Kaya, FETÖ ile mücadele kapsamında 58 belediye başkanı ve 608 belediye meclis üyesi hakkında işlem yapıldığını belirterek, "Belediye başkanlarından 7, meclis üyelerinden ise 27 isim ihraç edildi. Meclis üyelerinden 25'inin işlemleri sürüyor, 68'i ise takip aşamasında." dedi.