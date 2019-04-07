AK Parti itiraz etti, CHP'nin oyları yükseldi

Beydağ'da AK Parti'nin itiraz üzerine, geçersiz oylar yeniden sayıldı, sonuç değişmedi 4 bin 475 olan oyunu 4 bin 478'e yükselten Millet İtttifakı'nın CHP'li adayı Feridun Yılmazlar, belediye başkanı seçildi. Yılmazlar, zaferini partisinin ilçe başkanlığı önünde partililerle kutladı.

İzmir'in Beydağ ilçesinde 31 Mart'taki Mahalli İdareler seçiminde 43 sandıkta, 10 bin 64 seçmenden 9 bin 427'si oy kullandı. Kullanılan oyların 8 bin 860'ı geçerli sayıldı. Geçerli oyların 4 bin 475'ini alan Millet İttifakı'nın CHP'li adayı Feridun Yılmazlar, belediye başkanı seçildi. Cumhur İttifakı'nın AK Parti adayı Ogün Asil Aydoğdu ise 4 bin 276 oy aldı. AK Parti, geçersiz oyların tekrar sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulundu. İtiraz kabul edilip, geçersiz oyların yeniden sayılması sonucu CHP'li Yılmazlar, oylarını 4 bin 478' e yükseltti. Geçersiz oyların tekrar sayılmasından sonra da Feridun Yılmazlar, CHP Beydağ İlçe Başkanlığı önünde başarısını partililerle kutladı. Kutlamaya, CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Cüneyt Oğuz, Ödemiş Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Mehmet Eriş, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Hamdi Halis ve Beydağ'ın eski belediye başkanlarından Muhsin Pulcu da katıldı. Hafta içinde mazbatasını alıp görevine başlayacağını belirten Feridun Yılmazlar, "Beydağ' a hak ettiği hizmeti vermek için var gücümüz ile ile çalışacağız" dedi.