AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül: Oy artışı sonuçlara yansımadı

31 Mart yerel seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 'İzmir'de, bir önceki seçime göre oylarımızı arttırdık. Ancak yaşam tarzı ve ideolojik söylemler üzerinden yapılan kutuplaştırma siyasetinin de etkisiyle, İzmir'deki oy artışımızı ilçe belediye başkanlığı sayısına yansıtamadık' dedi.

Resmi olmayan sonuçlara göre İzmir halkının kendilerine muhalefet görevi verdiğini ifade eden Başkan Şengül, bunu en iyi şekilde yerine getireceklerini dile getirdi.

Başkan Şengül, "Öncelikle sonuçların Türkiye ve İzmir için hayırlı olmasını diliyorum. İzmir'e yakışan demokratik olgunluk ve hoşgörü içerisinde seçim tamamlandı. İzmir halkı tercihini yaptı. Bize de seçim sonucuna saygı duymak düşer. Biz, seçim süreci boyunca hep 'İzmir kazansın' dedik. İzmir'de ideolojiye dayanan değil, kentin sorunlarının çözümünü ön plana alan bir tutum sergiledik. İzmir'e ilişkin projelerimizi anlattık. Kavgadan, çatışmadan uzak durduk. Bu sayede İzmir'de, son seçime göre oylarımızı arttırdık. CHP seçmeninden de ciddi anlamda destek gördük. Geçtiğimiz dönemde CHP'yi tercih eden kardeşlerimizin bir bölümü, bu seçimde Cumhur İttifakı'ndan yana tavır aldı. Ancak tüm bunlara rağmen İzmir'in geleceğini hiç umursamadan, ortak değerlerimiz ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapanlar, vatandaşlarımızı kutuplaştırmak için ne gerekiyorsa yaptı. Bu durum da sonuçlara etki etti" dedi.

İzmir için çalışmaya devam

Başkan Şengül, şöyle devam etti:

"Seçimden önce hep söylediğim gibi benim de çocuklarımın da geleceği İzmir'de. Şehrimizin daha iyi noktaya gelmesi için üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Bugüne kadar olduğu gibi İzmir'in menfaatine olan her projenin destekçisi olacağız. İzmir'e, Cumhuriyet tarihinin en büyük yatırımı AK Parti döneminde yapıldı. Bundan sonra da devam eden projelere yenileri eklenerek, yatırımlar sürecek. İzmir'in çıkarları doğrultusunda, etkin muhalefetimizi de sürdüreceğiz. Kazandığımız ilçelerde halkımıza en iyi hizmeti götüreceğiz. Belediye başkanlarımızın seçimden önce vadettiği her projenin takipçisi olacağız."

25 ilçede 3800 sandığa itiraz

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, 25 ilçede toplam 3 bin 800 sandıkta usulsüzlük tespit ettiklerini ve buna ilişkin ilçe seçim kurullarına itirazda bulunduklarını belirtti. Şengül, bazı yerlerde sandık tutanaklarının farklı şekillerde birleştirildiği ve bu birleştirmelerin sayım döküm çizelgeleriyle uyuşmadığını tespit ettiklerini aktardı.

25 ilçede toplam 3800 sandıkta usulsüzlük tespit ederek itirazda bulunduklarını vugulayan Şengül, şunları kaydetti: "İl Başkanlığımızda görevli ekipler, 31 Mart akşamından itibaren sandık sonuçlarını tek tek incelemeye aldı. Bunun neticesinde, İzmir'in birçok ilçesinde oylarımızın başka partilere kaydırıldığını tespit ettik. Bu yanlışlıkların düzeltilmesi için ilçe seçim kurullarına başvurumuzu yaptık. Örneğin Karşıyaka'da itirazımız kabul edildi ve inceleme neticesinde diğer partilere yazılan 800 oyumuzu geri aldık. Gaziemir'de 530, Bergama'da 200 oyumuzu bu şekilde düzelttik."

Geçersiz oyların yeniden değerlendirilmesi için de girişimlerinin sürdüğünü ve bu konudaki taleplerini içeren dilekçeyi ilçe seçim kurullarına verdiklerini kaydeden Şengül, "Kemalpaşa, Beydağ ve Tire gibi ilçelerimizde oy farkı çok az. Bunu göz önüne aldığımızda, yaptığımız bu itirazlar İzmir'in iradesinin tam olarak yansıması açısından büyük önem taşıyor. İzmir halkı ne karar verdiyse, başımızın üstünde yeri var. Bizler, 1 oy bile sapmadan, sonuçların hakkaniyetli olarak sandığa yansıması için mücadele ediyoruz" ifadesini kullandı.