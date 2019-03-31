AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda seçim heyecanı sürüyor. Açıklanan ilk sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Beledie Başkan Adayı Nihat Zeybekci geride, ancak AK Parti'lilerin umutlu bekleyişi sürüyor.

Doğancan Bingöl - AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ilk seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanlı bekleyiş sürüyor. Sonuçları A Haber televizyon kanalından takip eden AK Parti'lilerin oranların açıklanmasının ardından bazı illerdeki sonuçları sevinçle karşıladığı ve tekbirler ile tezarühat yaptıkları görüldü.

Basın mensupları için ayrılan alana sandalyeler koyularak basın mensuplarının ihtiyaç için alandan dışarı çıkması görevli 2 AK Parti'li tarafından güvenlik endişesi nedeniyle engellendi.

İl Başkanı Aydın Şengül'ün ekibinden olduğunu belirten bir AK Parti üyesi, “Aylardır eve girmiyorum. Çok çalıştım. Yine kazanamazsak bizim için bu sefer artık hüsran olur. Çok ümitliyiz ama boşa çıkarsa çok üzülürüm.” dedi.

Partili bir üye ise oy oranlarında oynama olmamasının üzücü olduğunu beklenen sonuçların bu olmadığını söyleyerek endişesini dile getirdi.

Bu arada Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, seçim sonuçlarının bir kısmını AK Parti İzmir İl Başkanlığı binasında takip etti.