AK Parti'li Alpay Özalan, Kiraz'da açılışa katıldı

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Kiraz'da spor tesislerinin açılışına katıldı.

AK Parti'li Alpay Özalan, Kiraz'da açılışa katıldı
07 Mart 2019 Perşembe 11:08

Cevizli Mahallesi'nde Spor Toto tarafından yapılan halı sahanın açılışına katılan Özalan, tesisin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti. Sporun önemine değinen Özalan, "Kiraz'a kazandırılan bu halı saha tesisinden, gençlerimizin ve spora gönül verenlerin en iyi şekilde yararlanacaklarına inanıyorum." dedi.

Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ise tesisin, Spor Toto tarafından ilçeye kazandırılan 5'inci saha olduğunu belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Özalan, penaltı vuruşu yaptı.

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