AK Parti'li Aydın Şengül: Alsancak ile Buca arasında hizmet ayrımı var

Partisinin İlçe Başkanlığını ziyaret etmek için gittiği Buca'da, cezaevini kaldıracaklarını söyleyen Başkan Şengül, mevcut yerde yeşil alan, park, eğlence ve aktivite merkezi oluşturacaklarını açıkladı.

Yasin Çetin - Buca'nın bugüne kadar hak ettiği hizmeti almadığını ve dışarıda bırakıldığını savunan Şengül, "Sürekli başkasını suçlayan, vatandaş arasında ayrım yapan belediye başkanlarından Buca da İzmir de yoruldu. Bunlar, Alsancak ile Buca'yı, Karşıyaka'nın sahiliyle arka mahalleyi ayırıyor. Yeni otobüsleri şehir merkezilerine verirken, 30 yıllık eski otobüsleri ise arka mahallelere gönderiyorlar. Bunu görmezden gelemeyiz" dedi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ile birlikte Buca'daki partililerle bir araya gelen AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, teşkilatın istek ve kararlılığından da büyük memnuniyet duyduğunu söyledi. Buca'nın sorunlarının çözümü için de uzun süredir çalışma yaptıklarını dile getiren Şengül, hayata geçirecekleri projeler ile ilçeye farklı bir soluk getireceklerini belirtti.

Şehircilik sıkıntısı var

Şengül, "İzmir, Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri. Ama gelişmişlik ve şehircilik açısından inanılmaz sıkıntıları var. Bu problemlerin en çok yaşandığı ilçelerden biri de Buca. Artık buna 'dur' deme zamanı geldi. Buca, hak ettiği hizmeti bir türlü alamadı. Çünkü İzmir'de vatandaş arasında hizmet ayrımı yapılıyor. Alsancak ile Buca'yı, Karşıyaka'nın sahiliyle arka mahalleyi ayırıyorlar. Bunların kafasında ayrımcılık var. 31 Mart'ta artık bu ayrımcılığı ortadan kaldıracağız. AK Parti olarak, sadece belli bölgelere değil, herkese hizmet edeceğiz. İlçemizdeki spor alanlarının, gençlik merkezlerinin sayısını arttıracağız. İnsanlara dokunan projeler yapacağız. Buca'nın inanılmaz trafik sorunu var ama bunu da çözeceğiz" dedi.