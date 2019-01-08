AK Parti'li Hamza Dağ: Kocaoğlu utanacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZBAN grevinin Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ertelenmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu eleştirdi.

Hamza Dağ, grevin ertelenmesini twitter hesabından yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. Konuya ilişkin 4 mesaj paylaşan Dağ'ın açıklamaları şöyle:

1.İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN işçilerinin talepleriyle ortaya çıkan grev sürecini yönetememiş ve çözülmesi işten bile sayılmayacak küçücük bir problemi, şehrin içine düştüğü büyük bir krize çevirmiştir. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) 8 Ocak 2019

2.Günde yüzbinlerce İzmirli hemşerilerimizin kullandığı İZBAN’daki grev, hemşerilerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile ertelenmiştir. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) 8 Ocak 2019

3.@bskazizkocaoglu ve CHP'li vekiller, bu krizi çözmek yerine her zamanki gibi kaçak dövüşmeyi ve suçu başkalarına atmayı tercih etmişlerdir. Hatta meseleyi ileri bir boyuta taşıyıp komplo teorileri üzerinden tartışmaya başlamışlardır. — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) 8 Ocak 2019