AK Parti'li Hamza Dağ: Kocaoğlu utanacak mı?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, İZBAN grevinin Cumhurbaşkanı'nın kararıyla ertelenmesinin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu eleştirdi.

AK Parti'li Hamza Dağ: Kocaoğlu utanacak mı?
08 Ocak 2019 Salı 10:57

Hamza Dağ, grevin ertelenmesini twitter hesabından yaptığı açıklamalarla değerlendirdi. Konuya ilişkin 4 mesaj paylaşan Dağ'ın açıklamaları şöyle:

Etiketler; #ak parti #izmir #milletvekili #Hamza Dağ #izban #grev #erteleme #aziz kocaoğlu
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