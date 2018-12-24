AK Parti'li Hamza Dağ: Kocaoğlu, Yüksel'i istiyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Kocaoğu'nun yaptığı tarif Alaattin Yüksel'i işaret ediyor. Beyefendilerin derdi şu, İzmir çukurunda benim şahsi iktidarım kaybolmasın. Bunu yıkacağız" dedi.

Hamza Dağ, partisinin Bayındır ilçe başkanlığını ziyaretinde, yerel seçimlerde önümüzdeki 4 yıl seçim olmamasını sağlayacak bir netice almanın ülke açısından önemli olduğuna işaret etti. İzmir'de açıkladıkları büyükşehir belediye başkanı adayının hem belediyecilik anlamında hem de ülkenin tamamına hizmet üretme noktasında önemli mesafeler kaydetmiş biri olduğunu belirten Dağ, seçim hazırlığı sürecinde rakibin birbirinin altını oyma derdinde olduğuna dikkati çekti. Dağ, şunları söyledi:

"Bir ilçe belediye başkanı adayının ismi ön plana çıkar çıkmaz büyükşehir belediye başkanı onun nasıl önünü engellerim diye demeç veriyor. Bir aday tarifi yapmış büyükşehir belediye başkanımız. Sadece ismini koymamış. Milletvekilliği yapmış, parti meclisi üyeliği yapmış, il başkanlığı yapmış. Ben İzmir çukurunda bir adam biliyorum böyle. O da Alaattin Yüksel. Beyefendilerin derdi şu, İzmir çukurunda benim şahsi iktidarım kaybolmasın. Ben olmazsam benim idaremde kim olacaksa, kiminle daha rahat edeceksem, kime şurada şunu yap diyeceksem o olsun. Başka bir niyet, bu şehre daha iyi kim hizmet eder, bu yok. Çünkü ne yazık ki zihinlerinde şu var: İzmir'i çantada keklik görüyorlar. İzmir CHP için çantada keklik değil. İzmirli hemşehrilerimiz bunu iyi biliyor. 2004'ten bu yana AK Parti olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazanamamış olabiliriz. Ama bu seçimde bunun CHP için gerçekten çantada keklik olmadığını, CHP zihniyetinde 'ceketimizi koysak kazanırız' mantığı hem İzmir'de teşkilatlarında hem genel merkezde olmadığını İzmirli hemşehrilerimiz Allah'ın izniyle bu seçimde CHP'ye bunu göstereceklerdir."

Teknik direktör değişikliği

Dağ, bu seçimin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu açısından da bir anlam taşıdığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Bu seçimden sonra Kılıçdaroğlu'nu CHP içinde farklı bir süreç beklediği kanaatindeyim. Bir futbol takımında teknik direktör girdiği 10 maçı kaybettiği zaman o teknik direktör değişir. Fenerbahçe'de bunu yaşadık. Birçok maç kaybetti, dünyaca ünlü olduğu söylenen teknik direktör bıraktı. Geçenlerde Manchester United'ın teknik direktörü dünyaca ünlü bir teknik direktör, Real Madrid ve birçok büyük takımı çalıştırdı, arka arkaya mağlubiyet alınca gözünün yaşına bakmadılar, gönderdiler. CHP'de ilginç bir durum var. Teknik direktör maç kaybediyor, seçim kaybediyor. Hala görevine devam ediyor. Ama bu son maç. Bu maçta özellikle İzmir'de alacakları netice bu teknik direktörün CHP içindeki sonunu hazırlayacaktır. CHP Genel Başkanı'nın CHP içindeki sonunu hazırlayacaktır. Onun için İzmir herkesin çok önem verdiği, dikkatle takip ettiği bir seçim süreci olacak. Allah'ın izniyle 3 ay gece gündüz demeden, yağmur çamur demeden sahada günde kilometrelerce yol yaparak bu seçimde iyi çalışarak netice alacağız. 31 Mart akşamı şunu diyeceğiz: Ne çalıştık be kardeşim." n AA

922 ilçenin adayları netleşti

Cumhur İttifakı'na da değinen Hamza Dağ, ilçelerde ittifak konusu üzerinde çalışmaların sürdüğünü anımsatarak, "Son rötuşları yapıp, bu hafta içinde bir nihayete erdirecekler. Genel başkanlara yazılı bir şekilde sunacaklar. Onların da onaylamasıyla bu ittifakın ne boyutta olduğu görülecektir. Hem MHP açısından hem bizim açımızdan bazı ilçelerde aday çıkartmama durumu söz konusu olacaktır. Önümüzdeki hafta içinde hem MHP hem biz adaylarımızı açıklarız. 922 ilçenin tamamında adaylarımız ufak tefek değişiklikler olacak olsa da netleşmiş vaziyette. İttifaktaki görüşmelere göre aday çıkartmayacağımız yerlerde aday göstermeyerek kamuoyuna açıklamaya başlarız" değerlendirmesinde bulundu.

Kimse başımızı öne eğdiremez

Dağ, Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde Ege Bölgesi Erzurum Dernekler Birliği Federasyonunca düzenlenen etkinliğe katıldı. Dağ, herkesin farklı memleketlerde dünyaya geldiğini ama yılların herkesi farklı coğrafyalarda bir araya getirdiğini söyledi. "Birliğimizi ve beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece, bu şehirde, bu ülkede hiç kimse bizim başımızı öne eğdiremez" diyen Dağ, bunun en somut ve güzel örneğini son 2-3 yıl da yaşanılanların çok net gösterdiğini aktardı.

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Dağ, şöyle devam etti: "Bugün ülkemizde yaptırdığımız araştırmalarda ve anketlerde, ülkenin en temel sorunu terör meselesini artık alt sıralara indirmişsek, güney sınırımızda bir terör devleti kurmaya çalışanlara kahraman askerlerimiz Cerablus'ta, Afrin'de, El-Bab'da gerekli dersi vermişse - şimdi Fırat'ın doğusuna operasyon yapacağız - Cerablus'ta, El-Bab'da, Afrin'de gerekli cevabı alanlar burada bir geri adım atma hissine, kararına varmışlarsa bunun o yaptığımız operasyonlarla direkt etkisi vardır.