AK Parti'li Şahin Tin: Cumhur İttifakı bizi Büyük Turan'a ulaştıracak

AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, MHP’nin 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliğinde, “Rabia ve Bozkurt” işareti yaparak “Ben de ülkücüyüm” dedi. Ortaokul birinci sınıfta Yatağan Ülkü Ocaklarında ülkücülük davasına gönül verdiğini belirten Tin, “O günden bugüne ülkücü görüşümden hiçbir zaman taviz vermedim, vermem de. Bu birliktelik bizi Büyük Turan'a ulaştıracak güç birliğidir” dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Denizli İl Başkanlığı tarafından düzenlenen 50’nci kuruluş yıldönümü etkinliğinde ülkücülere seslenen Milletvekili Şahin Tin, “Bizim ülkümüz asırlar öncesinde temelleri atılan kutlu ve tarihi bir sevdadır. Bir neferi olarak mücadele etmekten onur duyduğumuz bu kutlu davanın sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. İnşallah gelecek kuşaklarımıza bu emaneti daha güçlü bir şekilde taşıyacağız” dedi.

Temelleri 15 Temmuz'da attık

Cumhur İttifakı'nın temellerinin kardeşlik ruhu ve dayanışma azmiyle her geçen gün daha da sağlamlaştığını iddia eden Milletvekili Şahin Tin; “Liderlerimizin de ifade ettiği gibi bizim birlikteliğimiz pazara kadar değil, mezara kadar olacak. Biz bu ittifakın gönül erleriyiz. İnşallah birlikte hareket ederek ülkemizin geleceğini belirleyeceğiz. Bunun bir gayesi var. Biz diğer partilerin hedefleri gibi iktidar peşinde koşan bir birliktelik değiliz. Bu birliktelik bir vatan, bayrak ve millet birlikteliğidir. 15 Temmuz hain darbe girişimi bizlere gösterdi ki içerde ve dışarda bize saldırmaya her an hazır bekleyen bir güruh var. Bizler 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda kurduğumuz bu birliktelikle bağımsızlık mücadelesinin temellerini attık. Eğer, 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşseydi, bugün huzur içinde oturuyor ve hayatımızı sürdürüyor olamazdık” dedi.

Milletimiz galip gelecek

Milletvekili Şahin Tin, “Bir tarafta darbecilerle pazarlık yaparak Atatürk havalimanından geçip giden Bay Kemal var. Diğer tarafta ise milletiyle birlikte meydanlarda demokrasi mücadelesi veren liderler var. Bu gerçekler unutulmamalıdır. Yine PKK’ya kucak açan ve onlara yandaşlık yapan HDP var. Bununla birlikte ülkesinin geleceğini düşünmeyip kendi çıkarlarını düşünenlerin toplandığı bir İYİ Parti var. Bugün millet olarak topyekûn bir mücadelenin içindeyiz. Vatanına sahip çıkanlarla, çıkarlarının peşinde koşanlar arasında verilen bu mücadele şüphesiz vatanına sahip çıkan Cumhur İttifakı’nın zaferiyle sonuçlanacaktır” diye konuştu.

Büyük Turan için

Konuşmasında Millet İttifakı’nın ortağı İYİ Parti’ye sert eleştiriler yönelten AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, “Bizim bir sembolümüz var. O’nun adı Rabia.. Tek Bayrak, Tek Devlet, Tek Millet, Tek Vatan’ı ifade eder. Bir de Bozkurt işaretimiz var. Bu da Milliyetçi kardeşlerimizin sembolüdür. Bozkurt işareti yaparak başka partilerde koşanlar kendisini bu aileden görmesin. Hem CHP, hem HDP ile birlikte olacaksın, sonra da Milliyetçilikten bahsedeceksin. Bu şekilde kimseyi ikna edemezsiniz. Ben de ülkücüyüm. Bu davaya ortaokul birinci sınıfta Yatağan Ülkü Ocaklarında gönül verdim. O günden bugüne ülkücü görüşümden hiçbir zaman taviz vermedim, vermem de… Çünkü bu bir Kızılelma, bir davadır. ‘Eğer söz konusu, devlet, millet, bayrak ve vatansa gerisi teferruattır’ diyen liderlerimizin şemsiyesi altında ülkemizin güzel yarınlarını inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Cumhur İttifakı adaylarının yanında öyle bir duracağız ki; gücümüzü tüm dünya hissedecek. Bu bir vatan sevgisi, bizim için bir yol hikâyesidir. Bu duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz, ülkemize ihanet içinde olanlara ve onların maşalarına asla fırsat tanımayacağız. Bu birliktelik, Türk dünyasını Büyük Turan’a ulaştıracak bir güç birliğidir. Başta Cumhur İttifakı adayımız Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Osman Zolan olmak üzere İlçe belediye başkan adaylarımıza kolaylıklar ve muvaffakiyetler diliyorum. Bu vesileyle bu ülkücü hareketin lideri Başbuğ Alpaslan Türkeş’i de rahmetle yâd ediyorum” dedi.

Turan Ülküsü nedir?

Turan Ülküsü, kısaca dünya üzerindeki tüm Türk devletlerinin "tek devlet" olması idealidir.