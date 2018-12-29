AK Parti'nin İstanbul adayları belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin yerel seçimlerde İstanbul'da aday göstereceği isimleri açıkladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Meclis Başkanı Binali Yıldırım gösterildi.
AK Parti, İstanbul adayları tanıtım toplantısını gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin adaylarını açıkladı.
Liste şöyle:
Büyükşehir: Binali Yıldırım
Adalar: Özlem Öztekin Vural
Arnavutköy: Ahmet Haşim Baltacı
Ataşehir: İsmail Erdem
Avcılar: İbrahim Ulusoy
Bağcılar: Lokman Çağrıcı
Bahçelievler: Hakan Bahadır
Bakırköy: Mehmet Umur
Başakşehir: Yasin Kartoğlu
Bayrampaşa: Atilla Altıner
Beykoz: Murat Aydın
Beylikdüzü: Mustafa Necati Işık
Beyoğlu: Haydar Ali Yıldız
Büyükçekmece: Mevlüt Uysal
Çekmeköy: Ahmet Poyraz
Esenler: Tevfik Göksu
Esenyurt: Azmi Ekinci
Eyüp Sultan: Deniz Köken
Fatih: Ergün Turan
Gaziosmanpaşa: Hasan Tahsin Usta
Güngören: Bünyamin Demir
Kadıköy: Özgül Özkan Yavuz
Kâğıthane: Mevlüt Öztekin
Kartal: Ebubekir Taşyürek
Küçükçekmece: Temel Karadeniz
Pendik: Ahmet Cin
Sancaktepe: Şeyma Döğücü
Sarıyer: Salih Bayraktar
Sultanbeyli: Hüseyin Keskin
Sultangazi: Abdurrahman Dursun
Şile: İlhan Ocaklı
Şişli: Nihal Yıldırım
Tuzla: Şadi Yazıcı
Ümraniye: İsmet Yıldırım
Üsküdar: Hilmi Türkmen
Zeytinburnu: Ömer Arısoy
Beşiktaş: Serkan Toperi (Cumhur İttifakı'nın adayı)
Maltepe: Ahmet Baykan (Cumhur İttifakı'nın adayı)
Silivri: Volkan Yılmaz (Cumhur İttifakı'nın adayı)