AK Parti'nin İzmir adayları tanıtıldı

İzmir’deki AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’nin İzmir’deki adaylarını tanıttı. Toplantıda Erdoğan’ın yanı sıra, TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci de açıklamalarda bulundu.

ADAYLAR

Balçova: Evrim Özen

Bayındır: Uğur Demirezen

Bayraklı: Ali Aslan

Bergama: Hakan Koştu

Beydağ: Ogün Asil Aydoğdu

Bornova: Reşat Gençtürk

Buca: Mustafa Aslan

Çiğli: Okan Korkmaz

Gaziemir: Nazmi Yılmaz

Güzelbahçe: Burcu Dereci

Karabağlar: Bilal Doğan

Karaburun: Ferhan Eroğlu

Karşıyaka: Ayda Maç

Kemalpaşa: Arif Uğurlu

Kınık: Sadık Doğruer

Kiraz: Saliha Özçınar

Konak: Melek Eroğlu

Menderes: Bülent Soylu

Menemen: Durmaz Bayraktar

Ödemiş: Münir Bezmez

Seferihisar: Hamit Nişancı

Selçuk: Osman Başterzi

Tire: Selman İçellİ

Torbalı: Adnan Yaşar Görmez

Urla: Adıgüzel Demirel

MHP'nin destekleneceği ilçeler ve adaylar:

Aliağa: Serkan Acar

Çeşme: Sema Aydın

Dikili: Buğra Akın

Foça: Serdar Mersin

Narlıdere: Süleyman Kocabıyık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sevgili İzmirliler, İzmir teşkilatımızda görev yapan değerli dava arkadaşlarım, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Bugün ikinci şehadet yıl dönümüne eriştiğimiz kahraman polis memurumuz Fethi Sekin'i rahmetle ve minnetle anıyorum. Fethi Sekin kardeşimiz bu mücadelesi ile tüm dünyaya tarihi bir mesaj vermiştir. Fethi Sekin’e, onunla birlikte mücadele eden tüm şehitlerimize, 15 Temmuz şehitlerimize, Afrin’de Cerablus’ta şehit olanlara Allah’tan rahmet diliyorum.

Bugün buraya mahalli seçimlerdeki adaylarımızı İzmir’e ve Türkiye’ye tanıtmak üzere geldik. İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayımızla birlikte ilçe belediye başkan adaylarımızı tanıtacağız.

İzmir’i sadece Türkiye’nin değil tüm gönül coğrafyamızın kalbi olarak görüyoruz.

İzmir’de yanan meşale bütün bu coğrafyayı aydınlatan meşaledir.

Anadolu’nun işgale başlandığı yer de, Anadolu’nun istiklale kavuştuğu yer de İzmir’dir.

İzmir’in dağlarında çiçekler açar diyoruz ya o çiçekler bizim İstiklal aşkımızın çiçekleridir, dirliğimizin çiçekleridir.

Bize göre İzmir’in sınırları Viyana’dan başlar, Doğu Türkistan’dan, Karadeniz’in kuzeyinden başlar.

9 asırdır Türk şehri olan İzmir’in sevinci hepimizin sevinci olduğu gibi acısı da hepimizin ortak acısıdır.

Türkiye’nin 81 ilinden gelip İzmir’i yurt edinen kardeşlerimiz birlik beraberlik içinde hayatlarını sürdürüyor. İzmir bir anne şehirdir.

Gazi Paşa’nın muhterem valideleri Zübeyde Hanım da burada yatıyor.

Biz taşıyoruz müjdenin kurşun yükünü, taşımaya devam edeceğiz. İzmir sadece İzmirlilerin değil, 81 milyonun şehridir.

Bu salonda Çaka beylerin kahramanlığı, mangal yürekli efelerin İstiklal azmi var.

Bu salonda 9 Eylül’de Anadolu’nun her bir yanından gelerek büyük zaferi mühürleyen şehitlerimizin, gazilerimizin fedakarlığı var.

Bu şehir bizim hep gündüz hayalimizde gece düşümüzde olmuştur… İzmir, dışardaki ve içerdeki alçakları muratlarına erdirmemek için gece gündüz çalışmaya hazır mıyız?

İzmir’de sadece vatanımızın bağımsızlığının değil aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın da temellerini attık. Bizler hep İzmir İktisat kongremizi konuşuruz.

Onunla başlayan kalkınma hamlemiz daha sonra uzun süre sekteye uğradı. AK Parti iktidarları döneminde ülkemizi hızlı şekilde kalkınma sürecine sokmuş olduk.

Dün 2018 ihracat rakamları açıklandı. 168,1 milyar dolarla cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Hedefimiz 170’di ama kıl payı onun biraz gerisinde kaldık…

Türkiye’yi 3.5 kat büyütürken İzmir’i ihmal etmedik. 67 katrilyon yatırım yaptık İzmir’e 16 yılda…

En fazla vekili biz çıkarmadık demedik, İzmir’i ihmal etmedik. Bu yatırımların yapılması gerekliydi, yapıyoruz yapmaya devam edeceğiz.

Göreve geldiğimizde İzmir’in çürük çarık bir havaalanı vardı. Adnan Menderes havalimanını baştan aşağı yeniledik. Son 16 yılda 28 baraj, 8 gölet inşa ettik. İzmir’in içme suyu problemini biz çözdük. Halbuki büyükşehirlerde su sorununu belediyelerin kendisinin çözmesi gerekir. Ben geldim İstanbul susuzdu. Sektörler oluşmuştu bidonlarla herkes su taşıyor, küvetlerde su biriktiriliyordu. 180 km’den Istranca dağlarından İstanbul’a dağları delerek suyu getirdik.

Gençler bir müjde vereyim mi? İzmirli çiftçilerimize toplamda 3.5 katrilyon lira tutarında tarımsal destek verdik. Bay Kemal diyor ya çiftçi aç, susuz ne yapacak diyor? Bak verdiğimiz destekten bahsediyorum. Bu ay sonuna kadar 2019 Ocak ayı içinde ödenecek tarımsal desteklemelerin bugün müjdesini veriyorum. Fark ödemesi, buğday, mısır, çeltikte 550 milyon TL , buzağı desteği ödemeleri 525 milyon TL, çiğ süt desteği ödemeleri 340 milyon TL, yem bitkileri desteği 269 milyon TL, sertifikalı tohum kullanı m desteği 100 milyon TL, çevre amaçlı tarım alanı koruma desteği 84 milyon 500 bin TL, diğer desteklemeler 167 milyon TL. Toplam 2 milyar 35 milyon TL. Bay Kemal inşallah bundan sonra ‘çiftçiye ne verdin’ demezsin. İşte resmi açıklama… Seninki resmi değil gayrı resmi.

İzmir’e yaptığımız yaptırımları oy hesabıyla yapıyor değiliz. İzmir’i hesapsız seviyoruz. Belediyelerin yapması gerekip de beceremedikleri işleri biz yapıyoruz hangi partiden olursa olsun İzmir’in geri kalmış o her şeyi aşacağız, millet bahçeleriyle millet kıraathaneleriyle İzmir çok daha farklı bir konuma gelecek.

İktidar inşallah yerel yönetim iktidarıyla bütünleştiğinde İzmir bir başka güzel olacak…

İzmir’in çöpleri modern depolamayla mı depolanıyor yoksa vahşi depolamayla mı? İzmir vahşi depolamayla bu asırda çöp depolaması yapıyor. İzmir’e bu yakışır mı? Ben 94’te İstanbul’a belediye başkanı oldum orada da vahşi depolama vardı. Niye Çünkü CHP’li belediye vardı orada da. CHP demek çöp, yokluk, rüşvet, yasak demektir. Ve İstanbul’u hemen modern depolamaya geçtik. İnşallah Nihat Zeybekci kardeşimin buraya belediye başkanı olmasıyla birlikte bu vahşi depolama yerini modern depolamaya bırakacak. Enerji üretimi olacak, kompos gübre olacak bu modern depolamayla. Vahşi depolamanın kalktığı yerler millet bahçesi olacak. Çevreci biziz. Bunların hayatında çevrecilik yok. Ama biz bunu yaptık, icraatını yaptık…

İstanbul-İzmir arasını 8 saatten 3.5 saate indirecek otoyol bu yıl bitiyor. Kim yapıyor? AK Parti. Maliyeti 2 katrilyon olan Menemen-Aliağa-Çandarlı otoyolunun yapımı devam ediyor. 2021’de onu da tamamlıyoruz. Bir de siz yapın. Yok yapamazlar. Bu dirayet onlarda yok.

Binali Yıldırım’ın sözlerinden satır başları:

İzmir’de başlattığımız yürüyüşü 31 Mart’ta Nihat Zeybekci ve 30 ilçe başkanımızla beraber tamamlamaya var mısınız?

Bizim yol arkadaşlarımız hiçbir şeyi yarım bırakmazlar…

İzmir’de ekilen tohumlar meyveye dönecek ve 1 Nisan’sa İzmir’de AK Parti hizmet belediyeciliği ile buluşacak diyorum.

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilecek adaylarımızın her biri seçimleri kazanacak çok değerli arkadaşlarımız.

Belediyecilik konusunda İstanbul’da çığır açan lider olarak zatıalinizin vizyonu bizler için rehber olacaktır.

Aday arkadaşlarımızın tamamı sahada yapacakları başarılı çalışmalarla İzmirli hemşerilerimizin hem gözüne hem de gönlüne gireceklerdir.

31 Mart’ta zafere ulaşacağınızı yürekten inanıyorum. Önce ülkem ve milletim diyen MHP’li kardeşlerimle birlikte alacağımız neticenin İzmir’e hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı ülkemiz İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerimizde demokrasinin daha da güçlenip millet iradesinin üstünde başka bir irade olmadığını yine ortaya koyacaktır.

2011’de bu şehirde vekil seçildim, 2014’te belediye başkanlığı için yarıştım, 2015’te tekrar vekil oldum.

İzmir bizi Alaçatı Ekrem Pakdemirli havaalanından, İZBAN’dan, Konak tünelinden, Sabuncubeli tünelinden, bölünmüş yollardan, Torbalı – Ödemiş Devlet hastanesinden, sizi liderliğinizde İzmir’e çağ atlatan hizmetlerden, projelerden bilir. İzmir bizi samimiyetimizden bilir.

Şimdi vakit İzmir’de Nihat Bey ve arkadaşlarının vaktidir. Bıraktığımız hizmetleri vekillerimizle, belediye başkanlarımızla daha da ileriye taşıyacaklardır.

İzmir’e yakışan 34 İstanbul, 35 İzmir’dir. 31 Mart’ta bunu gerçekleştirmeye var mısınız?

Nihat Zeybekci’nin açıklamalarından satır başları:

Allah’ın izniyle zatıalinizin talimat ve destekleriyle İzmir’imiz bu yarışta hakkettiği yere ulaşacaktır. 31 Mart İzmir için tarihi bir gün olacaktır.

İzmir’imiz bahaneler ve mazeretler nedeniyle bu gelişimi büyük oranda ıskalamıştır.

Bugün itibariyle İzmirimizde mazeretler dönemi bitecektir.

Ve İzmirimizde sloganımız ‘mazeret yok, yola devam’ diyoruz.

31 Mart akşamına kadar İzmir’de gönülleri fethedeceğiz. Ayrıştıran değil birleştiren olacağız. İnsanın rızasının alınmadığı işten hayır gelmez. Gönül kırmayacağız.

Bugüne kadar gönül kırmadık, söz verip de yerine getirmediğimiz hiçbir sözümüz yoktur.

Asla yalan söylemeyeceğiz. Söz verdik mi canımız pahasına tutacağız. Emanete hıyanet etmeyeceğiz, ettirmeyeceğiz.

1,5 aydır şehrin kanaat önderleriyle, üniversite hocalarıyla, gençlerimizle bir araya gelip eksikleri tespit ettik. Yüzlerce ekip arkadaşımızla yoğun bir çalışma içine girdik. Ocak ortasını takip eden günlerde projelerimizi açıklayacağız…

5 yıl içinde İzmir’imiz muasır medeniyet yolculuğunda yerini alacaktır, hak ettiğini alacaktır…

İzmir’i Anadolu’ya küstürdüler… Kimse beceriksizliklerini ideolojik kılıflarla İzmir’in vaktini çalmasına müsaade etmeyeceğiz.

Kendimizi İzmir’e vermeye, İzmir’in kalbine girmeye geldik…

İzmir her türlü övgüyü hak ediyor…

Bu seçimde biz gönüller almaya geldik diye yola çıktı. Birlik beraberlik, cumhur ittifakına yakışır şekilde birlikte yürüyeceğiz…

1 Nisan sabahı Anadolu’ya güneşin İzmir’den doğduğunu seyretmeye var mıyız?

Mazeret yok, yola devam diyoruz.