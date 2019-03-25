AK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltı

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, alkollü oldukları öne sürülen iki kişi, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taşlı saldırı yaptı. Çıkan tartışmada AK Parti Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp ettikleri iddia edilen 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

AK Parti seçim merkezine taşlı saldırı: 2 gözaltı
25 Mart 2019 Pazartesi 09:38

Olay, akşam saatlerinde Emek Mahallesi'ndeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.E. ve M.G., AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'ne taş atarak camlarını kırdı. Maddi hasar oluşurken, alkollü olduğu iddia edilen Ş.E. ve M.G., iddiaya göre kendilerine tepki gösteren AK Parti Bayraklı Belediye Meclis Üyesi Adayı Rıza Urhan'ı darp etti. Şikayet üzerine Ş.E. ve M.G. yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: DHA
Önceki Haber
Çakabey, TÜYAP'ın gölgesinde kaldı
Sonraki Haber
Akraba evliliği epilepsi riskini 40 kat artırıyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.