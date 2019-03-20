AK Parti Urla Adayı Adıgüzel Demirel: Projelerimiz onaylandı

Cumhur İttifakı Urla Belediye Başkan Adayı Adıgüzel Demirel, yapmayacakları hiçbir hizmetin sözünü vermediklerini söyledi, "Yapacağımız projelerin tamamı onaylanmıştır" dedi.

AK Parti Urla Adayı Adıgüzel Demirel: Projelerimiz onaylandı
20 Mart 2019 Çarşamba 13:22

Adıgüzel Demirel, AK Parti ile ve MHP Urla ilçe başkanlarıyla seçim çalışmaları kapsamında Mermerli Çeşme meydanında vatandaşlara seslendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Cumhur İttifakı Urla Belediye Meclis üyelerini tanıtan Adıgüzel, burada yaptığı konuşmada, Urla sevdalısı olduklarını, Urla'ya hizmet etmek için geldiklerini söyledi.

Demirel, şöyle konuştu:

"Biz hizmet sevdalısıyız. Biz yapacağız dedik, çıktık yola. Dertler sizden, gayret bizden, sonuç Allah’tan. Birileri bir zamanlar bizi yok hükmünde görüyordu. Adıgüzel ve dava arkadaşları yola çıktı. İşte meydan. Gelsinler, baksınlar. Biz kimiz? Neredeyiz? Biz Urla’yı imar etmeye geldik. Biz birilerinin elinden bir yerleri almak için değil, biz hizmetkâr olmak için yola çıktık. Bizim bir koltuğumuz vardı, bir mesleğimiz de vardı. Biz yola çıkarken bir koltuk sahibi, bir makam sahibi olalım, etrafımızdakileri nemalandıralım diye değil, Urla’ya hizmeti getirelim, diye yola çıktık. Yapmayacağımız hiçbir hizmetin sözünü vermiyoruz. Yapacağımız projelerin tamamı onaylanmıştır."


Kaynak: AA
Etiketler; #cumhur ittifakı #ak parti #mhp #urla #Belediye Başkan Adayı #Adıgüzel Demirel
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