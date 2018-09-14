AK Parti'yi karıştıran olay!

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından ağır sözler içeren paylaşımlarda bulundu. Yılmaz, Kurtulmuş'un 8 yıl önce AK Parti'yi eleştirdiği videoyu, "'Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki, ne oldum değil, ne olacağım demeli” ifadeleri ile paylaştı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Vekili ve İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş ile ilgili twitter hesabından paylaşımlarda bulundu. Kurtulmuş'un 8 yıl önce HAS Parti Genel Başkanı olduğu dönemlerde, AK Parti'yi eleştirdiği videoyu yayınlayan Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

" 'Aramızda gizli ve sinsi AKP'liler olabilir' demişti. Yıllar sonra haklı olduğu ortaya çıktı. Geldiği yere bakılırsa. En gizli ve sinsi kendi çıktı. 'Edebinizi takının' diyerek partimize parmak sallayan, en ağır hakaretleri hiç çekinmeden sıralayan kişinin 8 yıl önceki sözleri. Demek ki, ne oldum değil, ne olacağım demeli."

GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Enver Yılmaz'ın Ankara'da olduğu ve AK Parti Genel Merkezi'nde görüşmeler gerçekleştirdiği öğrenildi. Yılmaz'ın görevden alındığı iddia edildi. Ankara'dan yarın dönmesi beklenen Yılmaz'ın iddialarla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

PROTOKOL KAVGASI DAMGA VURMUŞTU

Ordu'da, 23 Temmuz 2017'de Aybastı Perşembe Yayla Şenliği’nde dönemin Ordu Emniyet Müdürü Suat Çelik ile Enver Yılmaz arasında protokol tribününde kavga çıktı. O dönem Kültür ve Turizm Bakanı ve Ordu Milletvekili olan Numan Kurtulmuş, kavganın arasında kalarak şenliği terk etmişti. Numan Kurtulmuş ile Enver Yılmaz arasında bu olay nedeniyle küskünlük yaşandığı öne sürülmüştü. Emniyet Müdürü Suat Çelik de kendi isteğiyle Ordu Emniyet Müdürlüğü’nden merkeze gitmiş, ardından da Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesindeki Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’na atanmıştı.