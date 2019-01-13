AK Partili kadınlar çocuklar için ördü

AK Parti İzmir İl Kadın Kolları üyeleri, kendi ördükleri 2 bin atkı ve bereyi İzmir'in yanı sıra Erzurum, Muş ve Bitlis'te eğitim gören ilkokul öğrencilerine de göndererek, gönül köprüsü kurdu.

Yasin Çetin - "Çocuklarımız Üşümesin" adlı proje kapsamında hazırlanan el emeği atkı ve bereleri alan öğrenciler, öğretmenleri ve aileleri aracılığıyla kilometrelerce uzaktan mesaj ve fotoğraflar yollayarak, duydukları mutluluğu iletti. AK Parti İzmir İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın hayata geçirdiği projeye, İzmir'in 30 ilçesindeki kadınlar destek verdi. Büyük özenle örülen atkı ve bereler, kargo ile çocuklara ulaştırıldı.