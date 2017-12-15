Akar'ın cami yaptırmasına hükümetten açıklama

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın cami yaptıracağı haberi gündeme gelmişti. Tartışma yaratan haberle ilgili Bakan Canikli'den açıklama geldi

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın memleketi Kayseri'de cami yaptıracağı gündeme gelmişti. Bunun üzerine Akar'ın bu parayı nerden bulduğu tartışmaları sosyal medyada yer almaya başladı.



Bunun üzerine konuyla ilgili Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli bir açıklama yaptı. Canikli, Akar'ın tek başına camiyi yaptırmadığını ailesi ve akrabalarıyla birlikte yaptırdığını söyledi. Camiyi tek başına da yaptırmadıklarını belirten Canikli, Akar ve ailesinin camiye imkanları ölçüsünde destek verdiklerini iddi etti.



Canikli şunları söyledi: "Bakın, aile olarak Genelkurmay Başkanımız ailesiyle birlikte, akrabalarıyla birlikte inşaatı devam eden bir camiye tamamının finansmanı değil, imkânları ölçüsünde bir destek sağlıyorlar. İnşaatı daha önce başlamış olan camiye bir yardımdır. Bunun neresi yanlış? Hiçbir yeri yanlış değil. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak ve Genelkurmay Başkanımızla ilgili haksız birtakım töhmetlerde bulunmak doğru değil"





