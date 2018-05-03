AKP'de bu isimler adaylık için başvuru yapmadı

AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.

KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU

AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.

İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;

Mehmet Müezzinoğlu - BURSA

Burhan Kayatürk - VAN

Ekrem Erdem - İSTANBUL

Hüseyin Samani – ANTALYA

İsrafil Kışla -ARTVİN

Hüseyin Şahin - -BURSA

Ahmet Davutoğlu- KONYA

Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR

Murat Göktürk -NEVŞEHİR

Hasan Özyer – MUĞLA

Cemalettin Kani Torun- BURSA

Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL

İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR

Recep Konuk - KARAMAN

Coşkun Çakır – TOKAT

Cemil Çiçek - ANKARA

Mehmet Ali Şahin – KARABÜK

Ali Babacan – ANKARA

Beşir Atalay - VAN

Özcan Ulupınar – ZONGULDAK

Ayhan Gider - ÇANAKKALE

İsmail Kahraman - İSTANBUL

Fevzi Şanverdi - HATAY