AKP'de bu isimler adaylık için başvuru yapmadı

AK Parti'de İsmail Kahraman, Ali Babacan, Cemil Çiçek, Ahmet Davutoğlu'nun da aralarında olduğu 23 vekil adaylık başvurusu yapmadı

AKP'de bu isimler adaylık için başvuru yapmadı
03 Mayıs 2018 Perşembe 17:02

24 Haziran'da yapılacak olan seçimlerde AK Parti'den aday olmak için başvuru yapmayan milletvekillerinin listesi belli oldu. Aday olmayanların arasında Meclis Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu gibi isimler var.

KABİNENİN TAMAMI BAŞVURDU

AK Parti'de kabinede bulunan tüm milletvekilleri yeni dönem için de adaylık başvurusu yaptı.

İşte milletvekilliği için başvuru yapmayan AK Partili isimlerin listesi;

    Mehmet Müezzinoğlu - BURSA
    Burhan Kayatürk - VAN
    Ekrem Erdem - İSTANBUL
    Hüseyin Samani – ANTALYA
    İsrafil Kışla -ARTVİN
    Hüseyin Şahin - -BURSA
    Ahmet Davutoğlu- KONYA
    Fatma Seniha Nükhet Hotar -İZMİR
    Murat Göktürk -NEVŞEHİR
    Hasan Özyer – MUĞLA
    Cemalettin Kani Torun- BURSA
    Mehmet Ali Pulcu- İSTANBUL
    İbrahim Mustafa Turhan – İZMİR
    Recep Konuk - KARAMAN
    Coşkun Çakır – TOKAT
    Cemil Çiçek - ANKARA
    Mehmet Ali Şahin – KARABÜK
    Ali Babacan – ANKARA
    Beşir Atalay - VAN
    Özcan Ulupınar – ZONGULDAK
    Ayhan Gider - ÇANAKKALE
    İsmail Kahraman - İSTANBUL
    Fevzi Şanverdi - HATAY

Etiketler; #başvuru yapmayan akpliler #akp aday başvuruları #ak parti
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