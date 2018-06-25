AKP'den İnce'nin açıklamalarına ilk yorum

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, yaptığı açıklamada, Muharrem İnce'nin açıklamalarını olumlu buldu. Ünal, İnce'nin açıklamaları için, "Takdir etmek lazım" diye belirtti

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gerçekleşen seçimlere dair sessizliğini bugün bozmuş, CHP Genel Merkezi'nde bir açıklama yapmıştı.

İnce yaptığı açıklamada, "Seçimin sonucunu kabul ediyorum" diye belirtmişti.

"TAKDİR ETMEK LAZIM"

AKP Sözcüsü Mahir Ünal ise yaptığı açıklamada, İnce'nin açıklamalarını olumlu buldu.

Ünal, "İnce'nin tavrını takdir etmek lazım" diye belirtirken, "Ben Muharrem İnce’nin bu yöndeki ifadelerini umut verici buluyorum" diye ifade etti.

Ünal'ın açıklamaları şu şekilde:

"Bugünkü Muharrem İnce’nin tavrını takdir etmek lazım. Orada Muharrem İnce’nin kullandığı cümle önemli 'Başkalarının yenilgileri üzerine bir galibiyet inşa edemezsiniz. Kendi zaferiniz için çalışmanız gerekir'. Siyaset böyle bir şeydir. İnce’nin sözünün değerli olduğunu söyleyeyim."

Ben Muharrem İnce’nin bu yöndeki ifadelerini umut verici buluyorum. Muharrem Bey ile beraber iki yıl grup başkanvekilliği yaptık. Demokrasiye saygılı olması gerektiğinin Muharrem Bey tarafından vurgulanması, sonucu kabullenmesi bunlar demokrasi adına, siyasal kültür adına önemli yaklaşımlar."