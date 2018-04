AKP'den yeni erken seçim açıklaması

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kritik görüşmesi öncesi açıklamalarda bulundu. Ünal, "Her iki lider partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir. Bizim yarın cumhurbaşkanımız ile iki toplantımız var" dedi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ın Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamalar şöyle: "Erken seçim konusunda bugün de sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşülecek. Bahçeli'nin yaptığı açıklama MHP'nin teklifi olarak görülmelidir. Bir 'danışıklı dövüş, o ona açıklattı, o dedi ki böyle, bu dedi ki böyle' Hayır ne bizim siyasetimizde ne MHP'nin siyaseti karşılıklı olarak bu şekilde danışıklı dövüşü ya da danışıklı eylem biçimini gerekli kılan bir siyaset değil.



Biz bugüne kadar yapmak istediğimiz her şeyi toplumla paylaştık. Dün grup toplantısında sayın Devlet Bahçeli, 26 Ağustos derken, grup toplantısında sayın genel başkanımız da Kasım 2019 vurgusu yaptı. Burada her siyasi parti kendi görüşlerini paylaşır. Dün de MHP'nin bir erken seçim teklifi mahiyetinde bir açıklaması olmuştur, bu da bizim ilgili kurullarımızca değerlendirilir. Bu bir gereklilik olarak görülür ya da görülmez, ama bizim 15-16 yıldan beri AK Parti olarak her zaman ısrarla uyguladığımız şey seçimlerin tarihinde yapılması konusunda çok dikkatli davrandık ve bunu da uyguladık.



Çünkü biz 16 yıldan beri siyasi istikrar, ekonomik istikrar oluştuysa bizim bu konudaki hassasiyetimiz. Dolayısıyla bugün sayın Cumhurbaşkanımız ile sayın Bahçeli arasında yapılacak görüşmenin sonucunu görmemiz gerekir. Bizim değerlendirme yapmamız doğru olmaz. Her iki lider görüşmelerini yaptıktan sonra partilerinin yetkili organlarında bunu değerlendireceklerdir. Bizim yarın cumhurbaşkanımız ile iki toplantımız var. Milletvekillerimizle 50'şer kişilik gruplar halinde bir araya geliyoruz. Şu ana kadar 6 toplantı yaptık, yarın 7'incisini ve sonuncusunu gerçekleştireceğiz. Bir de yarın cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi üst komisyon toplantısı var. Gündem ile ilgili Cumhurbaşkanımızın değerlendirmeleri de tabi ki olacaktır. Biz cumhurbaşkanımızla bir araya geldiğinde neyi konuşacaklar? Kaçınılmaz olarak 'siz bu konuda ne düşünüyorsunuz. Bahçeli'nin açıklaması oldu' diye milletvekillerimiz yarınki toplantıda bu soruyu soracaklardır.



PARTİLERİN ERKEN SEÇİM TUTUMU...



Ortada alınan bir karar yok. MHP genel başkanı sayın Devlet Bahçeli'nin teklif mahiyetinde bir açıklaması var. Biz her şeyden önce iktidar partisiyiz. İktidar sorumluluğunu aziz milletimiz bize vermiş biz de yerine getirmeye çalışıyoruz. Burada ne bizim ana muhalefet ne diğer siyasi partiler gibi böyle düşünmeden, değerlendirmeden bir karar almamız... Dediniz ya işte Saadet Partisi İyi Parti CHP 'hazırız seçime gidelim' diyorlar. Biz iktidar partisi olarak ince eleyip sık dokumak durumundayız. Biz Türkiye'nin menfaatlerini düşünmek durumundayız. Siyasetin öncekileri mi devletin öncelikleri mi diye sorarsanız şu an devletin öncelikleridir.



Bir taraftan sınır güvenliği konusunda hassas bir durumdayız. Türkiye dört tane terör örgütüyle mücadele diyor. AB'nin raporu yayınlandı, rapora baktığınızda öyle ifadeler kullanılmış ki eleştiri anlamında, diyorsunuz ki bu eleştirileri sen Fransa'ya İngiltere’ye yapmıyorsun ama bütün sorumluluklarını yerine getiren 15 Temmuz'u atlatmış, 1350 km sınırında Irak ve Suriye sınırında bir iç savaş yaşanan, diğer taraftan bir çok terör örgütünün tehdidi altındaki bir ülkeyle ilgili ülke raporu hazırlarken en ufak bir empati göstermiyorsun. bu ülkenin gerçekliğiyle ilgili herhangi bir şekilde, aynı zamanda bu ülke bir NATO ülkesi ve bu ülke NATO'ya karşı da bütün sorumluluklarını yerine getiren bir ülke. Biz bütün bunları, dış ve iç politikayı, iç güvenliği sınır güvenliği, Türkiye'nin böyle bir seçime gitmesinin ne getirip ne götüreceğini, uluslararası dengelerde seçim kararının nasıl bir hava oluşturacağını, biz iktidar partisi olduğumuz için bunları değerlendirmek zorundayız. Muhalefetin yaptığı gibi sabah ayrı telde, akşam ayrı bir telde çalamayız biz.



BAHÇELİ’NİN TEKLİFİ REDDEDİLİRSE İTTİFAK ÇATIRDAR MI?



Bunu benim burada değerlendirmem doğru olmaz. İhtimaller üzerinden parti sözcüsünün düşüncesini paylaşması bundan sonraki müzakerelere dönük bir ön kabul olur ki benim bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz.