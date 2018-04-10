AKP grubunda bu görüntü dikkat çekti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazetecinin "Milli Eğitim Bakanı'nı neden yanınıza çağırdınız" sorusuna "Özele girmeyin, genelde kalın." diyerek yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap verdi. Milli Eğitim Bakanı'nı neden yanına çağırdığının sorulması üzerine Erdoğan, "Özele girmeyin, genelde kalın" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasına kısa bir süreliğine ara vererek Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ı yanına çağırdı. Bakan Yılmaz ile bir süre konuşan Erdoğan daha sonra konuşmasını tamamladı. Daha önceki grup toplantılarında çeşitli defalar Bakanlara anlık talimatlar veren Cumhurbaşkanı ilk kez konuşmasına ara vererek bir Bakanı yanına çağırması merak konusu oldu.





"İSMET BEY, BİR DAKİKA SİZİ BURAYA ALAYIM"



Konuşmasının sonlarına doğru 'İsmet Bey, bir dakika sizi buraya alayım' diyen Cumhurbaşkanı, konuşmasına ara vererek Bakan Yılmaz ile kısa bir süre konuştu.



Erdoğan, daha sonra grup konuşmasına kaldığı yerden devam etti.



İLK KEZ BAKAN'I YANINA ÇAĞRIMASI MERAK KONUSU OLDU



Cumhurbaşkanı daha önceki grup toplantılarında kimi zaman Bakanlara anlık talimatlar vermiş, kimi zaman da kendisi için şiir okuyan çocukları kürsüye davet etmişti.



Erdoğan'ın bugün ilk kez bir Bakan'ı yanına çağırması merak konusu oldu.